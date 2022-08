Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Der DAX konnte am vergangenen Freitag den von Charttechnikern ausgemachten Widerstand bei 13.800 Punkten überwinden und bewegte sich bis hin zu 13.947 Punkten. Dieses Niveau konnte er zur Wochenmitte nicht halten und gab im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 13.600 Punkten nach. Die Marktteilnehmer identifizierten die unerwartet hohen Inflationsdaten aus Großbritannien als Auslöser. Die Inflation ist im Juli um 10,1% gestiegen, die Analysten hatten lediglich mit einer Inflationsrate zwischen 9,4% und 9,8% gerechnet.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





BASF





Die BASF-Aktie wurde in den letzten Handelstagen am häufigsten in Stuttgart gehandelt. Über 800.000 Aktionäre sind in der BASF-Aktie investiert. 43% des Grundkapitals wird von Privatanlegern gehalten, die fast alle ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Aktuell vergeben 48% der Analysten für die BASF-Aktie ein Kaufvotum ab, ebenfalls 48% haben die Aktie auf „Halten“ und lediglich 4% auf „Verkaufen“. Die Aktie ist seit Ende Juni in einer Handelsspanne von 40 bis 45 Euro gefangen.

Zur BASF-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Uniper





Der Energiekonzern vermeldete am Mittwoch einen Halbjahresverlust von 12,4 Milliarden Euro. Die Uniper-Aktie brach daraufhin weiter ein. Uniper bezieht Erdgas aus Verträgen mit der russischen Gazprom. Gazprom liefert seit Monaten deutlich weniger Erdgas als vertraglich vereinbart. Dadurch muss sich Uniper Erdgas zu viel höheren Preisen am Markt besorgen und gibt seinerseits das Erdgas zu viel geringeren vertraglich festgelegten Preisen an seine Kunden weiter. Uniper beliefert Stadtwerke und Industriefirmen mit Erdgas. Der Konzern prüft auf dem Rechtsweg Entschädigungen von Gazprom zu erhalten.

Zur Uniper-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.