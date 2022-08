Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Der DAX bewegte sich in den letzten Tagen in einer Handelsspanne zwischen rund 13.450 und 13.760 Punkten. Charttechniker sehen in der Marke von 13.800 Punkten einen erheblichen Widerstand. Sollte der DAX die Marke signifikant überwinden, sehen sie weiteres Aufwärtspotenzial für den DAX. In Deutschland hat sich die Inflationsrate im Juli auf 7,5% leicht abgeschwächt, nach 7,5% im Juni. Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt wirken sich dämpfend auf die Inflation aus.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Allianz





Die Allianz-Aktie war in der abgelaufenen Handelswoche der am häufigsten gehandelte Titel an der Börse Stuttgart. Im 2. Quartal konnte der Versicherer seinen Umsatz um 8,2% auf 37,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Der operative Gewinn legte um 5,3% auf knapp 3,5 Milliarden Euro zu. Beim operativen Gewinn konnte die Allianz die Analysten-Konsensschätzungen von 3,3 Milliarden Euro übertreffen. Der Periodenüberschuss ist dagegen im ersten Halbjahr um über 50% auf 2,26 Milliarden Euro eingebrochen, aufgrund der Rückstellungen im Verfahren um die Structured Alpha Fonds der Allianz Global Investors.

Rheinmetall





Seit Bekanntgabe der Geschäftszahlen am letzten Freitag ist die Rheinmetall-Aktie von knapp 190 Euro auf 160 Euro gefallen. Zum Wochenabschluss notiert die Aktie bei rund 165 Euro. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 92 Millionen Euro auf 2,674 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn legte um 15 Millionen Euro auf 206 Millionen Euro zu. In der Sparte Waffen und Munition konnte im ersten Halbjahr ein besonders starker Auftragseingang von 1,542 Milliarden Euro verzeichnet werden. Im Vorjahreshalbjahr waren es lediglich 429 Millionen Euro.

