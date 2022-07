Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Der DAX macht nach der jüngsten Mini-Rallye Mitte Juli eine Verschnaufpause und tendierte zuletzt seitwärts um die 13.200-Punktemarke. Laut der Handelsblatt-Umfrage DAX-Sentiment können vor allem langfristige Kapitalzuflüsse, insbesondere aus dem Ausland, den deutschen Leitindex weiter nach oben treiben. Überwiegend erfreuliche Ausblicke der Tech-Riesen stimmten die Anleger in der abgelaufenen Woche zuversichtlich. Doch auch die Unternehmen hierzulande haben mehrheitlich erfreuliche Unternehmensergebnisse abgeliefert und ihre Jahresprognosen angehoben. Zuversichtlich zeigt sich auch RWE nach der guten ersten Jahreshälfte und hob seine bereinigte operative Ergebnisprognose für 2022 deutlich an. Die bereits erwartete Leitzinsanhebung der US-Notenbank in dieser Woche konnte die Börsen nicht erschüttern.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Uniper





An der Börse Stuttgart wurden unter anderem die Einzelwerte Uniper aus dem MDAX und die Deutsche Telekom rege gehandelt. Der Energiekonzern Uniper erzielte mehr als 1.000 Preisfeststellungen. Das Unternehmen erhält nach den weiter gedrosselten Gasmengen aus Russland aktuell nur 20 Prozent seiner vertraglich zugesicherten Lieferungen. Jedoch muss das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht Gas aus den Speichern entnehmen. Um die fehlenden Mengen bereitstellen zu können, muss Uniper teureres Gas am Markt kaufen. Das führt zu Liquiditätsproblemen. Deshalb hat sich das Unternehmen jüngst mit der Bundesregierung auf ein Stabilisierungspaket geeinigt. Der Staat steigt dabei auch als wichtiger Aktionär ein.

Zur Uniper-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Deutsche Telekom





Weniger heftig erwischte es den Titel der Deutschen Telekom, der innerhalb einer Woche rund 3,6 Prozent an Wert einbüßte. In den vergangenen Wochen sorgte der geplante Verkauf der Tochter Deutsche Funkturm, die hierzulande knapp 34.000 Mobilfunkmasten betreibt, für steigende Kurse. Auch die Tochter T-Mobile erfreut Telekom-Aktionäre. Das Unternehmen ist im zweiten Quartal gewachsen und hebt ihren Ausblick erneut leicht an. Die Telekom-Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2022 sollen am 11. August veröffentlich werden.

Zur Telekom-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.