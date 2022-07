Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Der DAX hat in den vergangenen Tagen seine Verluste aus der Vorwoche wieder aufgeholt und verbucht ein Plus von 3,5 Prozent in den vergangenen 5 Handelstagen. Mit großer Spannung wurde am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. So stand die erste Zinsanhebung seit elf Jahren an. Während der große Teil der Experten davon ausgegangen war, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben wird, nahm die EZB einen überraschend großen Zinsschritt vor und setzte den Leitzins in der Eurozone um 0,50 Prozentpunkte herauf. Mit der geldpolitischen Straffung will die EZB die hohe Inflation bekämpfen, die derzeit mit deutlich mehr als acht Prozent so hoch liegt wie noch nie seit der Einführung des Euro. Der Zinsentscheid drückte die Stimmung der Anleger.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Deutsche Telekom





An der Börse Stuttgart wurden zuletzt unter anderem die DAX-Einzelwerte der Deutschen Telekom und der Allianz rege gehandelt. Die Deutsche Telekom war zuletzt unter Druck geraten, hat aber auf Sicht der vergangenen vier Wochen immer noch ein knappes Plus von 1,8 Prozent verteidigt. Operativ kommt Europas größter Telekom-Konzern voran und hat einen Käufer für die Funkturmsparte gefunden. Brookfield Asset Management aus Kanada und Digital Bridge aus den USA erwerben einen Anteil an der T-Funkturmtochter von 51 Prozent. 49 Prozent behält das Bonner Unternehmen. Das Funkturmgeschäft der Telekom wird im Rahmen der Transaktion mit 17,5 Milliarden Euro bewertet - ohne Schulden und Barmittel. Die Vorlage der Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 wird am 11. August erwartet.

Zur Telekom-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Allianz





Mit mehr als 850 Preisfeststellungen war die Aktie der Allianz in der abgelaufenen Woche der beliebteste Wert an der Stuttgarter Börse. Europas größter Versicherungskonzern zeigte sich zuletzt allerdings von seiner schwachen Seite. In den vergangenen vier Wochen hat der Versicherungstitel knapp 6 Prozent an Wert verloren. In Australien konnte allerdings ein Problem gelöst werden: Die Aufsichtsbehörde APRA hatte 2019 die Bildung eines Risikopuffers über umgerechnet etwa 100 Millionen Euro verlangt. Der Grund waren Defizite im Risikomanagement. Sie sind laut den Aufsichtsbehörden aber inzwischen nicht mehr vorhanden, so dass eine zusätzliche Rücklage vom Tisch ist. Die Münchener werden am 5. August ihre Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorstellen.

Zur Allianz-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.