Aktien im Fokus: Deutschland

Der DAX zeigte sich in der abgelaufenen Handelswoche äußerst volatil. Nachdem er bis Dienstag auf 13.358 Punkte zulegen konnte, brach er innerhalb von zwei Handelstagen bis auf 12.618 Punkte ein. Der bisherige Jahrestiefstand bei 12.438 Punkte von Anfang März ist offensichtlich nicht mehr in weiter Ferne. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juni auf 7,6% zurückgegangen. Die Analysten hatten im Vorfeld mit einer Rate von 8,0% gerechnet. Im Mai lag die Inflationsrate bei 7,9%. Der Rückgang im Juni ist nach den Berechnungen der Analysten durch den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket bedingt.

Unter den Stuttgarter Anlegern äußerst rege gehandelt wurden in dieser Woche die Papiere der Deutschen Bank. Die Aktie verliert auf Wochensicht in einem schlechten Marktumfeld mehr als 3% und markierte mit 8,13 Euro ein neues 52-Wochentief. Der Bundesgerichtshof wird am 20. September über den seit über einem Jahrzehnt andauernden Rechtsstreit zwischen der Deutschen Bank und den ehemaligen Postbank Aktionären verhandeln. In ihrem Geschäftsbericht bezifferte die Deutsche Bank das Klagevolumen auf 700 Millionen Euro.

Die Mercedes-Benz-Aktie wurde in den letzten Handelstagen am dritthäufigsten am Börsenplatz Stuttgart gehandelt. Am Montag berichtete die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“, dass Mercedes-Benz bis zum Jahr 2025 die A-Klasse auslaufen lassen will. Die Mercedes-Benz Group hat im letzten Geschäftsjahr insgesamt 2,75 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, davon konnte die A-Klasse laut der Wirtschaftszeitung 185.000 Mal abgesetzt werden.



