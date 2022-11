Aktien vor der Bewährungsprobe

Die Wall Street steht vor einem langen Wochenende und der Frage, wie in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft anlaufen wird, das traditionell mit Thanksgiving und dem Black Friday eingeleitet wird. Warnungen vor einer Enttäuschung gab es aus den Unternehmen genug. Nun entscheiden die Konsumenten, ob sie das Geld wegen steigender Lebenshaltungskosten zusammenhalten oder sich die Stimmung am Ende vielleicht doch nicht so vermiesen lassen wie befürchtet.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Bis hier erste Zahlen auf dem Tisch liegen, dürften sich die Anleger in der aktuellen Konsolidierungsphase weiter zurückhalten. Gerade auf dem US-Aktienmarkt wollen nur noch wenige neue Engagements eingehen, was damit auch auf die Frankfurter Börse durchschlägt. Der DAX tastet sich dennoch Stück für Stück weiter nach oben, die nächste Hürde aus technischer Sicht liegt bei 14.550 Punkten.

Der größte Autobauer Deutschlands Volkswagen hat sich mit der Gewerkschaft IG Metall geeinigt und zahlt seinen Beschäftigten 8,5 Prozent mehr Lohn, der in zwei Schritten plus einmalig 3.000 Euro netto ausgezahlt wird. Für beide Seiten eine positive Entwicklung. Die Arbeitnehmer bekommen einen Ausgleich zur Inflation. Für Volkswagen steigen zwar die Personalkosten, aber das Unternehmen erkauft sich mindestens zwei Jahre Planungssicherheit, was in der heutigen Zeit die Kosten durchaus aufwiegen könnte. Dennoch dreht sich auch nach diesem Ergebnis die Lohn-Preis-Spirale weiter, was sich in den kommenden Inflationsraten zeigen dürfte.

Gute Nachrichten gibt es in dieser Richtung von den Reedereien. Die globalen Frachtraten sinken wieder. Schiffscontainer und damit die Kosten für die Lieferung von Waren auf globaler Ebene werden günstiger. Die Preise sind mittlerweile wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angelangt. Dies also zumindest ein Faktor, der gegen die rapiden Preissteigerungen arbeitet.