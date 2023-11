Aktie explodiert: Belmont Resources durchbohrt zweite Zone mit über 100 Meter Gold-/Silberanteil

Belmont Resources hat beim Athelstan-Jackpot-Goldprojekt in British Columbia, Kanada eine zweite mineralisierte Zone mit über 100 Metern Ausdehnung gebohrt. Die Aktie steigt um mehr als 60 %.

Das kanadische Explorationsunternehmen Belmont Resources Inc. (TSX-V: BEA, WKN: A2PLWB, ISIN: CA0804994030) hat am Donnerstag über den Abschluss der Untersuchungen an zwei weiteren Bohrlöchern beim Athelstan-Jackpot (A-J) Gold Projekt mittels visueller Analyse informiert. Die Analyse der Bohrlöcher AJ23-06 und AJ23-09 zeigt demnach, dass eine zweite mineralisierte Zone von über 100 Metern ausgedehnter silikatischer und phyllitischer Alteration, begleitet von einer ausgedehnten Sulfidmineralisierung, durchschnitten wurde.

Mineralisierte Zonen scheinen zu korrelieren

Was bedeutet das? AJ23-06 und AJ23-09 wurden 100 Meter südöstlich der Bohrlöcher AJ23-07 und AJ23-08 in der Nähe einer stark übereinstimmenden geophysikalische Anomalie unterhalb einer oberflächennahen Goldmineralisierung in der "Zone A" gebohrt. Dort durchteuften die beiden Löcher eine 100 Meter lange mineralisierte Zone unterhalb der Athelstan-Goldmine.

In allen vier Diamantbohrlöchern in der Südzone direkt unter und in der Nähe der Athelstan-Mine wurden Siliziumdioxid, Siliziumkarbonat und phyllitische Alterationen über mehr als 100 m durchschnitten. "Diese mineralisierten Zonen scheinen zwischen den Bohrlöchern zu korrelieren und könnten einen 100-Meter-Stepout entlang des Streichens des Athelstan-Goldzonentrends darstellen", interpretieren die Geologen des Explorers die Ergebnisse.

Bei den Bohrungen wurden mehrere Meter lange Quarzscherungs- und Stockwork-Aderkreuzungen mit allen Lithologien entdeckt. Diese enthalten Pyrrhotin, Pyrit, Chalko und Arsenopyrit. Es könnte sich dabei um Kanäle und Bruchräume für tiefliegende mineralisierende hydrothermale Flüssigkeiten handeln, die mit den goldhaltigen Lagerstätten darüber in Verbindung stehen.

Das kürzlich abgeschlossene Bohrprogramm mit 9 Löchern und 2.000 m erprobte mehrere übereinstimmende geophysikalische und geologische Anomalien bei Athelstan-Jackpot. Neben den Bohrlöchern AJ23-06 bis AJ23-09 in der Südzone wurden auch die Löcher AJ23-01 bis 05 in der Nordzone gebohrt.

Hohe Gold- und Silbergehalte in der Südzone

In der Südzone wurde eine mögliche Feeder-Struktur für die oberflächennahe Goldmineralisierung innerhalb eines 1,0 km langen mineralisierten Goldtrends getestet, der die ehemals produzierenden Goldminen Athelstan und Jackpot umfasst.

Neben den beiden ehemaligen Goldminen umfasst dieser Trend zahlreiche Gräben, Gruben und Stollen sowie Minenabfalldeponien. Die Probenahmen in diesem Gebiet haben umfangreiche hohe Gold- und Silbergehalte ergeben. Insbesondere Probennahmen auf den Minenhalden ergaben Gehalte von bis zu 1 oz/t Au und mehr als 5 oz/t Ag.

Die Kernaufzeichnung aller vier Bohrlöcher in der Südzone ist nun abgeschlossen, die Bohrproben wurden an ein Labor zur weiteren Auswertung versendet. Die Protokollierung der Bohrlöcher AJ23-01 bis 05 in der Nordzone wird dem Explorer zufolge voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen sein.

Belmont Resources CEO George Sookochoff zeigte sich "mit den bisherigen Bildern des Bohrkerns auf jeden Fall zufrieden". Man habe ein oder mehrere Zubringersysteme zu der ausgedehnten Goldmineralisierung an der Oberfläche angepeilt und glaube, diese nun lokalisiert zu haben.

"Wenn die Untersuchungsergebnisse tatsächlich die visuellen Ergebnisse stützen, werden wir im ersten Quartal 2024 mehrere weitere gute Ziele testen müssen, insbesondere unterhalb der Jackpot-Mine", so Sookochoff.

Der Aktienmarkt wollte auf die endgültigen Untersuchungsergebnisse aus dem Labor offensichtlich nicht mehr warten: Nach der Bekanntgabe der Meldung stieg die Belmont Aktie im kanadischen Börsenhandel um mehr als 60 %.

Einen Tag vor der Bekanntgabe der Ergebnisse hatte Belmont über die Annahme von Unterlagen zu einem Wandeldarlehen durch die TSX Venture Exchange informiert. Belmont erhält demnach von Darlehensgebern 420.000 CAD.

Das Darlehen bleibt bis zum 01.04.2024 unverzinst, danach beträgt der Zins 12 %. Die Darlehensgeber können ihre Forderung gegen die Ausgabe von insgesamt 14 Mio. Stammaktien zum im Darlehensvertrag angenommenen Wert von 0,03 CAD pro Aktie wandeln. Dieser Schritt erfordert eine Genehmigung der TSX Venture Exchange.

