Aktie der Woche: Rheinmetall - neue Rekorde beim Geschäftsverlauf und Aktienkurs

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

spätestens seit der Drohung des US-Präsidentschaftsanwärters Donald Trump, Nato-Mitgliedern, die zu wenig für ihre Verteidigung aufwenden, die Unterstützung im Ernstfall zu verweigern, ist klar, dass mehr Geld in die Rüstungs-Budgets der 31 Mitglieder-Länder fließen wird. Für den Techaktien-Masterclass innovativen Wehrtechnik-Anbieter Rheinmetall also exzellente Perspektiven, um am Aufrüsten des größten Militärbündnisses der Welt mitzuverdienen. Und die Budgets sind nicht klein – so kostet zum Beispiel nur eine technologisch neuwertige Fregatte der Deutschen Marine ca. 1 Mrd. Euro – Wartungskosten on top. Hunderte von Milliarden Euro also werden in den kommenden Jahren in den Rüstungssektor fließen und das Rheinmetall-Geschäft weiter ankurbeln.

Schon jetzt läuft es rund beim Rüstungsgüter-Hersteller. In der zurückliegenden Woche präsentierte Rheinmetall einen operativen Gewinn, der trotz der gestiegenen Erwartungen noch besser war als angenommen wurde. In Zahlen betrug der Zuwachs 19% auf 918 Mio. Euro. Die operative Gewinnspanne verbreiterte sich auf 12,8%, angepeilt hatte Rheinmetall „nur“ 12%. Beim Umsatz blieb Rheinmetall zwar knapp unter dem kommunizierten Ziel, dies lag jedoch daran, dass 400 Mio. Euro aufgrund von Abnahme-Verzögerungen erst in diesem Jahr verbucht werden. Da der Umsatzausblick 2024 dann auch um diese 400 Mio. Euro über den Erwartungen lag, waren die Investoren schnell wieder beruhigt und konzentrierten sich auf die unerwartet gute Gewinnentwicklung.

Grund zur Freude hatten die Anteilseigner auch aus anderen Gründen. Das Management kündigte an, der Hauptversammlung eine kräftige Dividendenerhöhung auf 5,70 Euro vorzuschlagen – im Vorjahr lag die Gewinnbeteiligung bei 4,30 Euro je Aktie. Gemessen am aktuellen Aktienkurs ist die Dividendenrendite nur moderat – wenn Sie jedoch bei Aufnahme in das Depot in die Aktie eingestiegen sind, liegt Ihre Rendite bei fast 3%, mit zu erwartender steigender Tendenz. Rheinmetall hat nämlich für dieses Jahr eine Gewinnspanne von bis zu 15% in Aussicht gestellt, der Gewinn (und damit voraussichtlich auch die Dividende) würde demnach ebenfalls stark steigen.

Wenn Sie der Techaktien-Masterclass Rheinmetall-Empfehlung folgten, liegen Sie bis zu 143% im Gewinn (ohne Dividenden) und in aussichtsreicher Position, den Gewinn weiter zu vergrößern. Zuletzt haben die Unternehmensinsider bei der Aktie zugegriffen, ein gutes Indiz dafür, dass das Potenzial trotz der starken Performance noch nicht ausgereizt ist. Investierte Leser bleiben daher am Ball, nicht investierte Leser folgen dem Management in die Aktie.

