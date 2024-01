Aktie der Woche: Rheinmetall mit nächstem Rekordhoch - Rally nicht abwürgen

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

das Team der Techaktien-masterclass hat es nicht überprüft, aber Stammleser werden es vielleicht wissen: Die Überschrift, in der die Redaktion Ihnen das nächste Rekordhoch der Rheinmetall-Aktie angekündigt hat, hatten Sie schon ein halbes Dutzend Mal gelesen. Schlau war, wer Ende Mai oder Anfang Oktober 2023 die Korrekturen nutze, um sich nachträglich in die Aktie des Rüstungskonzerns einzukaufen. In der Endabrechnung war Rheinmetall im Vorjahr der beste DAX-Wert. Und besonders erfreulich für Leser, die bislang noch nicht zugegriffen haben: Die Prognose für das Unternehmen ist ungebrochen gut und das weitere Gewinnpotenzial unverändert hoch. So hob erst kürzlich ein Analyst der Investmentbank Stifel das Kursziel auf 420 Euro an – gut 26% über dem aktuellen Kursniveau.

Es gibt kaum Zweifel darüber, dass Rheinmetall in den kommenden Jahren sehr erfolgreich sein wird. In vielen Ländern ist das Bedürfnis einer besseren Verteidigungsbereitschaft stark gestiegen – ebenso der Anteil am BIP, der dafür ausgegeben werden soll. Diese Entwicklung wird auf absehbare Zeit anhalten und wenn sich erst einmal eine Art Wettrüsten etabliert hat, steigt die Nachfrage immer weiter. Bei Rheinmetall war daher zu keinem Zeitpunkt seit dem Überfall auf die Ukraine die Frage, ob die Umsätze steigen werden. Die Frage lautete: „Was kostet mich die starke Investionsstory?“ Eine gute Story an der Börse zu finden ist einfach. Eine gute Story zu einem guten Preis zu finden, nicht! Das Team der Techaktien-masterclass geht davon aus, dass die Rheinmetall-Story auch nach dem 17% Aufschlag gegenüber der November-Analyse eine Investition wert ist. Wie damals beschrieben (Ausgabe vom 21.11.23), werden die zu erwartenden Gewinnsteigerung dank kommender Aufträge und Effizienzsteigerungen das KGV zügig fallen lassen.

Dass die Aktie weiterhin ein Kauf ist, glauben auch die Aufsichtsräte Professor Andreas Georgi und Klaus Günter Vennemann. Beide kauften Aktien jenseits der 300 Euro für insgesamt über 50.000 Euro. Statistiken zeigen, dass Anleger einen Mehrertrag erzielen können, wenn sie den Unternehmensinsidern immitieren. Dies ist verständlich, denn Insider haben Informationen aus erster Hand und sollten die Geschäftslage des Unternehmens sehr gut einschätzen können. In Summe also gute Gründe, warum Sie die Rheinmetall-Aktie auch auf Rekordniveau noch kaufen können bzw. die Rally nicht abwürgen sollten.

