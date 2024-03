Aktie der Woche: Nvidia knackt 500%-Gewinn-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

dass Nvidia bei Zahlenvorlage in der vergangenen Woche die Analystenschätzungen schlagen würde, war zu erwarten. Die steigenden Kurse im Vorfeld der Bilanzveröffentlichung deuteten bereits an, dass der Markt ein sattes Plus über dem Konsens einpreist. Was aber sicher nicht vorhersehbar war, ist, in welcher Deutlichkeit die Erwartungen geschlagen wurden und wie stark das Geschäft in diesem Jahr – und vermutlich auch in den kommenden Jahren – im Bereich KI und insbesondere für Nvidia verlaufen wird. Es war durchaus denkbar, dass Nvidia die jüngste Euphorie bremst, um die galoppierenden Erwartungen nicht noch weiter anzutreiben, doch dafür gab es keinen Grund.

So stieg der Nvidia-Umsatz im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 265% (!) auf 22,1 Mrd. Dollar und der Gewinn explodierte auf 12,3 Mrd. Dollar, verglichen mit lediglich 1,4 Mrd. Dollar ein Jahr früher. Wenn sich der Umsatz mehr als verdreifacht und der Gewinn sich mehr als verachtfacht, dann ist das atemberaubend. Das Team der Techaktien-Masterclass spricht hier nicht von irgendwelchen Garagen-Klitchen mit einer Verachtfachung von 1 Mio. auf 8 Mio. Dollar – sondern von den Milliarden-Gewinnen vom drittgrößten Tech-Unternehmen der Welt. Das ist sagenhaft! Sehr stark ist auch der Ausblick, der weitere hohe Umsatzsteigerungen auf Jahressicht prognostiziert. Nvidia spricht von einer gigantischen Nachfrage, um Computer AI-ready zu machen, denn das geht nur mit den entsprechend leistungsstarken Chips. Offenbar erleben wir aktuell tatsächlich den von Analysten erwähnten weltweiten Künstliche Intelligenz-Umbruch, der Effizienzsteigerungen ähnlich der Erfindung der Dampflokomotive oder des Internets nach sich ziehen wird.

Nach der Zahlenbekanntgabe und der Geschäftsprognose 2024 zog die Techaktien-Masterclass-Aktie weiter an. Zwischenzeitlich stieg das Papier auf über 800 Dollar, ein Plus von mehr als 500% gegenüber dem Kurs bei Aufnahme der Aktie in den Dienst. Die Redaktion geht davon aus, dass trotz des Hypes Nvidias Aktienkurs weiteres Potenzial hat. Wenn Sie genau hinschauen, ist bei dem aktuell unterstellten Wachstum die Aktie nicht hoffnungslos überpreist. Es ist durchaus vorstellbar, dass Nvidia in 2027 über 40 Dollar je Aktie verdient. Die Analystenschätzungen steigen aktuell in diese Richtung und das Marktwachstum gibt solche Erwartungen auch her.

Die Analysten bleiben bei Nvidia – wie auch das Team der Techaktien-Masterclass– optimistisch. Keybanc-Analysten sind dabei besonders optimistisch und sehen die Nvidia-Aktie auf Sicht von 12 Monaten bei 1.100 Dollar fair bepreist, ein Aufwärtspotenzial von fast 40% basierend auf dem Freitagsschlusskurs. Noch interessanter dürfte jedoch das langfristige Potenzial des Unternehmens sein, da der KI-Markt trotz hoher Wachstumsraten noch immer in den Kinderschuhen steckt. Nachdem in der Vorwoche die 500%-Gewinn-Marke geknackt wurde, ist mittel- und langfristig auch ein durchstoßen der 1.000%-Gewinn-Marke sehr gut vorstellbar. Die Aktie bleibt ein Kauf.

