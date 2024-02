Aktie der Woche: Coinbase schnellt um 25% hoch

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der zurückliegenden Handelswoche konnten gleich mehrere Masterclass-Aktien zweistellig hochschnellen: Roku und Rheinmetall aus dem Potenzial-Depot sowie Coinbase aus dem Gewinn-Depot. Mit 25% Kursplus fiel der Zugewinn bei der Coinbase-Aktie sogar besonders hoch aus. Morgen wird der breit aufgestellte Kryptokonzern seine Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2024 bekannt geben und offenbar möchten einige Investoren bereits investiert sein, bevor die Bücher geöffnet werden. Es wäre wenig verwunderlich, wenn sich diese erhöhte Risikobereitschaft dann auszahlt. Die Flüsterschätzungen prophezeien eine Umsatzausweitung von über 16% und 2024 dürfte das Interesse an Krypto-Investitionen weiter wachsen. Nach Informationen der Redaktion der Tech-Aktien-Masterclass zufolge haben in der zurückliegenden Woche die in den 10 zugelassenen Bitcoin-ETFs verwalteten Gelder erstmals die 30 Mrd. Dollar-Grenze überschritten.

Mit einem Preis von aktuell gut 50.000 US-Dollar notiert das digitale Gold auf Mehrjahreshoch und Krypto-Investoren wissen, dass nach dem Überwinden von großen Widerständen die Kurse oft in kurzer Zeit einen weiteren Satz nach oben machen. Vieles spricht dafür, dass die Kurskonsolidierung im Zuge der ETF-Zulassung abgeschlossen ist und die Krypto-„Währung“ weiter steigt. Coinbase, die nicht nur selbst mehrere Tausend Bitcoin hält, profitiert als Börsenbetreiber von Preis-getriebenen Mehrumsätzen besonders. Dabei profitiert Coinbase nicht nur von Preissteigerungen der Krypto-Leitwährung. Auf der Handelsplattform können Sie über 70 verschiedene Kryptowährungen handeln. In der Regel steigt bei einem Bitcoin-Anstieg auch das Interesse an den alternativen Währungen (Altcoins), die ETF-Zulassung war also ein sehr wichtiger Katalysator für das künftige Coinbase-Geschäft.

Mit Kursen von knapp unter 150 Dollar notiert die Coinbase-Aktie aktuell über dem durchschnittlichen Analysten-Konsens von 132,50 Dollar. Sie müssen diesbezüglich jedoch berücksichtigen, dass im Konsens Analysen einfließen, die teils 6 Monate zurück liegen, einem Zeitpunkt zu dem es weder die ETF-Zulassung gab noch absehbar war, dass der Bitcoin Anfang Februar bei 50.000 US-Dollar steht. So etwas lässt sich nur schwer modellieren und das Team der Tech-Aktien-Masterclass geht fest davon aus, dass die Analysten im Zuge der morgigen Geschäftszahlen ihre Kursziele anheben werden. Als Masterclass-Aktie mit langfristiger Ausrichtung ist Coinbase für die Redaktion die ideale Gewinn-Depot-Beimischung im Bereich Krypto. Daher bleibt die Kaufempfehlung auch nach dem 25% Anstieg in nur einer Woche bestehen.

