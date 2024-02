Aktie der Woche: Coinbase nach Zahlen stark gesucht

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

die zweite Woche hintereinander ist die Techaktien-Masterclass-Aktie Coinbase der größte Top-Performer in dem Gewinn-Depot. Abermals ging es mit der Aktie um über 20% nach oben, nachdem der führende Krypto-Konzern sehr starke Geschäftsergebnisse vorgelegt hat. Das Team der Techaktien-Masterclass hatte Ihnen in der Vorwoche von voraussichtlich guten Ergebnissen berichtet, wurden von der Qualität der Zahlen dann aber doch positiv überrascht.

Nicht nur, dass der Umsatz im Schlussquartal um über 120 Mio. Dollar über den Analysten-Schätzungen lag (entsprechend der Flüsterschätzung 16% über Konsens), sondern gleich mehrere andere Ergebnisse überzeugten, beziehungsweise stimmen für dieses Jahr optimistisch. So landete der Gewinn je Aktie bei 1,04 Dollar je Aktie, nachdem sieben Quartale in Folge ein Verlust ausgewiesen werden musste. Dank des wachsenden Interesses an Krypto-Trading stiegen die Transaktionsumsätze in 2023 von 322 Mio. Dollar auf 529 Mio. Dollar. Das Trading-Volumen stieg aufgrund höherer Preise und mehr Transaktionen auf 154 Mrd. Dollar im vierten Quartal.

Man kann jetzt schon sagen, dass die von der Redaktion angenommene Coinbase-Investitionsstory voll aufgegangen ist. Wie von dem Team der Techaktien-Masterclass erwartet ist der Krypto-Winter beendet und die Kurse steigen. Zum Redaktionsschluss notiert die Krypto-Leitwährung Bitcoin bei 52.400 US-Dollar – etwa 5% über dem Stand der Vorwoche und Mehrjahreshoch. Die von vielen Technologie-affinen Investoren favorisierte „Währung“ Ethereum klettert im Wochenvergleich um 17% und notiert nur noch knapp unter 3.000 US-Dollar. Die von Technologie-Koryphäe Cathie Woods favorisierte Währung Solana kletterte um fast 10%. Über ein Dutzend der größten Krypto-Währungen stieg im Wochenverlauf zweistellig. Das sind alles automatische Transaktions-Volumentreiber für die Coinbase-Plattform. Das Team der Techaktien-Masterclass rechnet mit einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr und weiter steigenden Kurszielen der Analysten.

Wenn auch nicht der Kursziel auf 12 Monats-Sicht, dann aber doch ein mögliches Szenario: Sollte es einen Run auf Krypto-Währungen geben und sollten die Allzeithochs bei Bitcoin und Ethereum im Zuge dessen geprüft werden, ist es denkbar, dass die Redaktion auch das Allzeithoch der Coinbase-Aktie bei 381 Dollar wackeln sieht. So oder so: Eine Investition in die Coinbase-Aktie ist langfristig betrachtet eine sinnvolle Ergänzung für jedes Technologie-Depot und deckt im Gegensatz zu Direktinvestitionen aufwandsarm und breit gestreut den Bereich „Krypto“ ab. Kaufen!

