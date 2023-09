Aixtron bleibt gefragt

Während der Deutsche Aktienindex schon seit Monaten auf der Stelle tritt und sich um die runde Zahl von 16.000 Punkten hin- und herbewegt, gibt es auf dem deutschen Börsenzettel auch Ausnahmen, die nach oben ausgebrochen sind. Ein Exemplar dieser Art ist die Aixtron-Aktie. Sie ist vor Wochen schon auf ein neues 20-Jahres-Hoch gestiegen. Mittelfristig besteht aus charttechnischer Sicht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Aixtron SE ist ein führender Anbieter für die Produktion von Verbindungshalbleitern. Dabei handelt es sich um Chips für die Glasfaser-Kommunikationsnetze oder zum Beispiel energiesparende Leuchtdioden. Gegründet 1983 hat das Unternehmen seinen Sitz in Herzogenaurach sowie Niederlassungen und Repräsentanten in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Aktiengesellschaft werden von einer breiten Kundengruppe weltweit genutzt.

Im August meldete das Unternehmen die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2023, welches am 30. Juni endete. Der Umsatz stieg im Ergebniszeitraum auf 173,4 Mio. Euro. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von über 69 %. Beim Gewinn ging es noch deutlicher nach oben, und zwar um 133 % auf 40,4 Mio. Euro. Insgesamt stieg im ersten Halbjahr der Umsatz um 31,4 %, gepaart mit einer Gewinnerhöhung um 41,2 %. Auf allen Absatzmärkten und in allen Sparten erhöhte sich der Umsatz. Das Kaufinteresse für Halbleiter-Anlagen ging deutlich nach oben. Die rege Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung dieser modernen, energieeffizienten Chips beruht darauf, dass sehr viele Chipkonzerne ihre Kapazitäten in diesem Bereich in Amerika und auch in Europa kräftig ausbauen, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Es sieht somit nicht nur charttechnisch bei dieser Aktie gut aus, sondern auch aus fundamentaler Sicht

In Abbildung 1 sehen Sie den Aixtron-Kursverlauf ab September 2018 dargestellt. Die Aktie handelt seit dem ersten Quartal 2022 über der 200-Tage-Linie, die in blau berechnet wird. Rücksetzer waren immer wieder Kaufzeitpunkte. Eingezeichnet in der Grafik ist ein bearisher Aufwärtskeil, der normalerweise nach unten verlassen wird. In seltenen Fällen – so wie im Fall von Aixtron – kommt es dagegen zu einem Ausbruch auf der Oberseite, was als sehr bullisches Zeichen zu werten ist. Mit der aktuell zu verzeichnenden Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau schafft es die Aktie sogar, sich über dem im Jahre 2011 ausgebildeten Hochpunkt bei knapp über 31,50 Euro zu etablieren.

Abbildung 1 –Aixtron SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum12.09.2018 bis 08.09.2023, Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die Charttechnik, aber auch die fundamentalen Daten sprechen dafür, dass die Aktie weiter steigen wird

Wird ein Aufwärtskeil nach unten oder nach oben verlassen, erlauben es die Regeln der Charttechnik, ein mögliches Kursziel auszuarbeiten. Kommt es zum Ausbruch nach unten, wird die obere Linie des Dreiecks an das Tief des gelben Bereiches angelegt. Wird dagegen die Formation nach oben verlassen, spiegeln Charttechniker die untere Aufwärtstrendlinie an den Startpunkt des gelben Bereiches. In der Grafik sehen Sie eine obere grüne Aufwärtslinie, mit der das maximale Kursziel dieser Ausbruchsbewegung definiert wird.

Die entsprechende Ziellinie verweist auf eine Verdoppelung des Aixtron-Aktienkurses. Um von der Bewegung zu profitieren, könnte sich der Kauf des nachfolgend vorgestellten, spekulativen Faktor-Long-Zertifikates lohnen. Die Position sollte geschlossen werden, wenn die Aktie wieder zurück in den gelben Bereich fällt.

Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

Resetpreis

Faktor

Aixtron SE

HC50EE

1,00

32,265

34,775217

+10



Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

Resetpreis

Faktor

Aixtron SE

HC8E9Q

6,07

39,435

36,926934

-10



Faktor-Call-Optionsschein auf Aixtron SE für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.09.2023; 12:15 Uhr Faktor-Put-Optionsschein auf Aixtron SE für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.09.2023; 12:15 Uhr

