Aixtron: Potenzieller Ausbruch aus Seitwärtsrange!

Der Aktienkurs von Aixtron war durch starke Volatilität geprägt. Der positive Ausblick für das Jahr 2023 hat die Lage wieder etwas beruhigen können. Die Marktchancen in der Halbleiterindustrie haben sich in bestimmten Segmenten abermals aufgehellt und sollten den Kurs von Aixtron tendenziell anschieben.

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie und hat im ersten Quartal 2023 eine anhaltend starke Nachfrage nach Anlagen aus allen Bereichen der Verbindungshalbleiter verzeichnet. Besonders Anlagen zur Produktion effizienter Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) rufen weiter zunehmendes Wachstum hervor. Mehrere Großkunden haben AIXTRON mit dem Aufbau von Hochvolumenproduktionen für GaN und SiC beauftragt. Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage und stabiler Lieferketten erwartet der Vorstand für 2023 ein signifikantes Wachstum mit steigenden Margen und bestätigt seine Jahresziele. Anleger könnten die Kursschwäche des Chipanlagenbauers als Kaufgelegenheit sehen, sagten die Analysten von Jefferies. Es sei zu erwarten, dass sich Aixtron erneut besser entwickele als der Branchendurchschnitt.

Zum Chart

Im Jahr 2022 ist die Aixtron-Aktie um rund 55 Prozent gestiegen. Dabei konnte mit 32,21 Euro am 1. Dezember ein partielles Hoch markiert werden. Ab dem 1. Dezember 2022 hat der Kursverlauf eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet, an deren Unterseite die Zone von 24,49 Euro als Unterstützung fungiert. Die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange in Höhe von 32,21 Euro wurde sechsmal getestet, konnte aber nicht nachhaltig überschritten werden. Der Gap nach oben durch die guten Zahlen zum 4. Quartal am 27. Februar 2023 und der positive Ausblick sollte eine Herabstufung durch die Deutsche Bank relativieren. Diese im Vergleich zur Benchmark MDax starke Performance ist der guten Marktposition geschuldet. Mittlerweile ziehen einige Marktsegmente im globalen Halbleiterzyklus wieder an, was Aixtron zugutekommt. Auch die hohe Umsatz-Exposition gegenüber Taiwan und China hielt Aktionäre nicht davon ab, Aixtron-Aktien ins Depot zu legen. Die milliardenschwere Förderung der Halbleiterindustrie in den USA, Europa und Südkorea könnte die Umsatzgewichte bei Aixtron aus der Krisenregion Taiwan verlagern.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 32,21 // 35,41 Euro Unterstützungen: 28,18 // 24,49 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aixtron-Aktie bis auf 32,64 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB4VZ5) überproportional mit einem Omega von 4,40 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 39 % und dem Ziel bei 32,64 Euro (3,62 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 04.07.2023 eine Rendite von rund 51 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 27,01 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 42 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,21 zu 1, wenn bei 27,01 Euro (1,39 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MB4VZ5

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,62 - 2,70 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 34,50 Euro

Basiswert: Aixtron SE



akt. Kurs Basiswert: 29,33 Euro Laufzeit: 15.03.2024

Kursziel: 3,62 Euro Omega: 4,40

Kurschance: + 51 Prozent Quelle: Morgan Stanley

