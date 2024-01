Aixtron: Bullen geben ein starkes Lebenszeichen!

Der Aktienkurs von Aixtron hat die kurze Schwächephase hinter sich gelassen und den gewichtigen Widerstand bei 32,21 Euro verteidigt. Der Aktienkurs konnte darüber hinaus am gestrigen Tag ein Plus von gut 5 Prozent verbuchen. Der Optimismus bei TSMC wirkt ansteckend auf die restliche Chipindustrie.

Hätten die Amerikaner nicht eingegriffen, wäre Aixtron längst in den Händen chinesischer Eigentümer. 2016 wollte der Fujian Grand Chip Investment Fund den Chiplieferanten aus der Nähe von Aachen schlucken. Die USA und das Bundeswirtschaftsministerium haben den Deal vereitelt. Die USA befürchteten, dass strategisch wichtiges Know-how in die Volksrepublik abfließen könnte. Aixtron ist auf Maschinen für Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) spezialisiert. Gerade für Elektrofahrzeuge sind diese Stromsparchips enorm wichtig. Nimmt man den taiwanesischen Chipriesen TSMC als Maßstab, könnte der Chipmarkt in 2024 deutlich stärker als erwartet wachsen. Davon sollte auch Aixtron profitieren, nachdem die Deutschen eine gute Marktposition errungen haben. Am Aktienmarkt konnten die Papiere von Aixtron von der von TSMC verbreiteten positiven Stimmung ebenfalls profitieren.

Zum Chart

Die gestern von TSMC verbreitete positive Stimmung erfasste auch den Aktienkurs von Aixtron. Der Kurs von Aixtron drehte an der Unterstützung von 32,21 Euro und ging mit einem Plus von 5,15 Prozent aus dem Markt. Mit einem erwarteten KGV 2024 von 23,93 ist der Zulieferer in der Halbleiterbranche nicht billig, dennoch ist seine ausgezeichnete strategische Position im Markt herauszustreichen. Fürs Erste sind in den Jahren 2024 bis 2026 keine maßgeblichen Gewinnsteigerungen geplant. Die Planzahlen könnten aber auf Basis einer verbesserten Aussicht nach oben revidiert werden. Weiters waren in der historischen Betrachtung die KGVs noch nie so niedrig angesetzt wie die aktuellen erwarteten KGVs der Jahre 2024 bis 2026. Der seit Oktober 2020 andauernde übergeordnete Aufwärtstrend erscheint dadurch auf einer gesünderen Basis wie die Kursblasen im Jahr 2000 und 2010. Schließt man die aufgeblasenen Kurse des Jahres 2000 als Anomalie aus, nähert sich der Kurs aus Sicht der Bullen aktuell wieder dem All Time High bei 39,89 Euro an. Dieser Kursanstieg fußt auf der jüngsten Verteidigung der Unterstützung bei 32,21 Euro.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

37,20 // 39,89 Euro

Unterstützungen:

32,21 // 27,23 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Aixtron bis auf 39,89 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN ME6HSN) überproportional mit einem Omega von 3,16 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 47 % und dem Ziel bei 39,89 Euro (8,92 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 20.02.2024 eine Rendite von rund 56 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 30,20 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,35 zu 1, wenn bei 30,20 US-Dollar (3,35 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME6HSN

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

6,01 – 6,03 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

35,50 Euro

Basiswert:

Aixtron SE

akt. Kurs Basiswert:

34,39 Euro

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

8,92 Euro

Omega:

3,16

Kurschance:

+ 56 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.