Airbus bestätigt Prognosen für 2023

Airbus (NL0000235190) ist auf gutem Weg, sein Absatzziel für 2023 zu erreichen: Bis Ultimo November wurden 623 Verkehrsflugzeuge an 82 Airlines ausgeliefert; mit 720 Maschinen zum Jahresende wäre der Stückabsatz stabil gegenüber dem Vorjahr. Das Management bekräftigte diese Prognose und stellte zudem ein bereinigtes EBIT von 6 Mrd. Euro für 2023 in Aussicht. Der Konzernumsatz der ersten drei Quartale stieg um 12 Prozent auf 42,6 Mrd. Euro (Konsensus-Schätzung: 42,8 Mrd. Euro, Vergleichszeitraum Vorjahr: 38,1 Mrd. Euro). Der zivile Umsatz legte um 18 Prozent zu, die Hubschrauber-Division um 3 Prozent, während Verteidigung und Raumfahrt 6 Prozent nachgaben, was vor allem auf den Auslieferungsstau beim A400m zurückzuführen ist; zudem verbuchte die Sparte nach einer Belastung von 400 Mio. Euro aus verzögerten Satellitenprogrammen nur eine schwarze Null.

Discount-Strategie mit 8,6 Prozent Puffer (Juni)

Der Discounter von Morgan Stanley mit der ISIN DE000ME4RQ25 bietet beim Preis von 128,88 Euro einen Puffer von 9 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 140 Euro errechnet sich eine Renditechance von 11,12 Euro oder 15,8 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 22 Prozent Puffer (Juni)

Wird die Barriere bei 110 Euro beim Capped-Bonus-Zertifikat (DE000PN5FX31) der BNP Paribas bis zum 21.6.24 niemals verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 150 Euro. Beim aktuellen Preis von 139,54 Euro sind damit 10,46 Euro oder 13,8 Prozent p.a. drin. Barausgleich am Laufzeitende. Attraktiv: Das Produkt gibt’s derzeit 1 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld).

Einkommensstrategie mit 5,7 Prozent Kupon und 11,4 Prozent Puffer (Dezember)

Die Aktienanleihe von HSBC mit der ISIN DE000HS0UCF3 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 5,7 Prozent p.a. Durch den Kaufpreis unter pari steigt die Rendite auf 8,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.12.24 über dem Basispreis von 125 Euro notiert. Andernfalls erhalten Anleger 8 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 125 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die auf dem aktuellen Rekord-Niveau der Airbus-Aktie nicht mehr von weiter stark steigenden Kursen ausgehen, sondern bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren wollen, positionieren sich über die Zertifikate deutlich defensiver als beim Direktinvestment und können dank der Sicherheitspuffer auch moderate Rücksetzer verkraften.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen