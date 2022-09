Airbus-Zertifikat mit 12% Chance und 39% Sicherheitspuffer

Die Aktie des größten Luft- und Raumfahrtunternehmens Europas und des zu den weltweit größten Rüstungskonzernen zählende Airbus (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit einem Monat in einer deutlichen Abwärtsbewegung. Notierte die Aktie noch am 17. August 2022 oberhalb von 110 Euro, so wurde sie am 21. September 2022 zeitweise um 17 Prozent tiefer bei 91 Euro gehandelt.

Obwohl Airbus im August keine neuen Bestellungen erhalten und Qatar-Airways den Auftrag von 19 Großflugzeugen stornierte hat, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 175 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Die Anlage-Idee: Auf dem ermäßigten Niveau könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in die als leicht unterbewertet eingestufte Airbus-Aktie gekommen sein. Wer das Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren möchte und dennoch zu Renditen oberhalb der hohen Inflationsrate gelangen möchte, könnte eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erreichen. Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kurs Chancen auf Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Funktionsweise: Wenn die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 58 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 22. September 2023 mit dem Bonus-Level in Höhe von 108 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HG5HU33) auf die Airbus-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 108 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 15. September 2023, aktivierte Barriere liegt bei 58 Euro. Beim Airbus-Aktienkurs von 95,33 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 96,70 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 96,70 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 11,69 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 39,16 Prozent auf 58 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Verliert die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag mehr als ein Drittel Wertes und berührt die Barriere bei 58 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser Kurs unterhalb von 96,70 Euro festgestellt, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek