Airbus: Trotz Erholung, ist der Aufwärttrend gefährdet?

AKTIE IM FOKUS: Airbus

WKN: 938914 / ISIN: NL000235190 / Kürzel: AIR

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier konnte sich in den letzten Handelsmonaten moderat erholen, hat in den letzten Wochen aber an Dynamik und auch an Substanz verloren. Ist damit der Aufwärtstrend gefährdet?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 128,90 EUR

Marktkapitalisierung 100,86 Mrd. EUR

Umsatz 2022 58,76 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 11,22 %

KGV 2023* 12,93 %

4 Wochen Performance + 4,65 %

Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2023* 2,64 %

* Prognose

Die Korean Air hat mitgeteilt, dass sie 20 weitere Exemplare des A 321neo bestellt hat. Ursprünglich hatte die Airline 30 Maschinen dieses Typs bestellt.

Analysten schätzen, dass Airbus im 3. Quartal 2023 1,19 EUR pro Aktie verdient hat. Ein Jahr zuvor betrug der Gewinn 0,85 EUR pro Aktie. Der Umsatz wird auf 15 Mrd. EUR geschätzt, was einer Steigerung von gut 1,7 Mrd. EUR zum Vorjahresquartal entspricht. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem Gesamtumsatz von 64,27 Mrd. EUR gerechnet, im Vergleich zum vorherigen Jahr würde, das eine Steigerung von gut 5,5 Mrd. EUR bedeuten. Der Gewinn pro Aktie für das Jahr 2023 wird auf 5,63 EUR geschätzt, was nur eine geringfügige Erhöhung zum Vorjahr wäre.

Mitte Oktober wurde die Aktie von einigen Analysten mit einem Kursziel von 150 EUR hochgestuft. Analysten gehen davon aus, dass die Phase der sinkenden Markterwartungen ihr Ende gefunden haben könnte und die Nachfrage sich mittelfristig wieder robust entwickeln könnte. Auch ein Aktienrückkauf wird immer wieder als Argument für steigende Notierungen genannt.

Die Aktie konnte in den letzten Handelsmonaten sukzessive zulegen. Die Aufwärtsbewegung hatte einen moderaten Charakter. Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde immer vergleichsweise zeitnah zurückgekauft. Nachdem das Jahreshoch bei 138,56 EUR formatiert war, ging es Ende Juli bereits etwas abwärts. Nach einer kleineren Erholung, die aber nicht mehr an das Jahreshoch ging, gaben die Notierungen Mitte September deutlicher nach.

Es ging im Zuge der Abwärtsbewegung unter alle drei Durchschnittslinien. Nach der Stabilisierung im Bereich der 120 EUR konnte sich das Wertpapier im Folgenden wieder etwas erholen. Es ging sowohl über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 124,97 EUR) als auch über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 126,21 EUR). Aktuell notiert die Aktie im Dunstkreis der 50-Tage-Linie (aktuell bei 127,75 EUR)

Wesentlich wird sein, ob es der Anteilsschein es schafft, sich per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie zu etablieren. Sollte dies gelingen, so wäre es ideal, wenn es zügig weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Wird diese Marke angelaufen, so könnte sich hier entweder ein Doppeltop bilden. Wird diese Marke aber dynamisch angelaufen, so könnte es auch direkt weiter aufwärts an und über die 140 / 145 EUR Marke gehen.

Wird diese Bewegung aber nicht abgebildet, so könnten Rücksetzer zunächst wieder in den Bereich der 200-Tage-Linie / 20-Tage-Linie gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie festsetzt. Sollte diese eintreten, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis an die 114,00 / 111,95 EUR gehen könnten

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie wieder per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie etablieren, so könnte es wieder in Richtung Jahreshoch gehen. Abgaben in Richtung der 114,00 / 111,95 EUR könnten sich einstellen, wenn es zu einem Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie kommt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, das sich die Aktie in dieser Handelswoche über die SMA200 (aktuell bei 128,30 EUR) schieben konnte.

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Wesentlich und wichtig wird jetzt sein, dass es das Wertpapier schafft, rasch aufwärts zu laufen. Sollte sich dieses Kursmuster einstellen, so könnte es direkt weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Abhängig davon, mit welcher Dynamik die Marke angelaufen wird, könnte sich hier ein Doppeltop bilden oder es könnte direkt weiter aufwärts in Richtung der 140 / 145 EUR gehen.

Kann sich das Wertpapier aber nicht über der SMA200 halten und geht es wieder unter diese Durchschnittslinie, so könnte die SMA20 (aktuell bei 125,98 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 124,68 EUR) im Zuge von weiteren Rücksetzern eine Unterstützung bieten. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie wieder unter der SMA50 festsetzt. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnten sich weitere Abgaben bis in den Bereich des Oktober Tiefs einstellen.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie verbindlich über der SMA50 festsetzen, so besteht das Potential weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Etabliert sich das Wertpapier auf der anderen Seite wieder unter der SMA20 liegt der Fokus erneut auf der Unterseite.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

138,56

140,11

145,00

Unterstützungen

128,30

127,75

126,68

126,21

126,05

125,98

124,97

124,68

124,61

107,10

86,48

Quellen: xStation5 von XTB

