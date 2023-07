Airbus: Jet-Aufträge aus Indien, Saudi-Arabien und Mauritius!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Symbol: AIR ISIN: NL0000235190

Rückblick: Die Airbus-Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Nach dem Rücksetzer vom jüngsten Pivot-Hoch sehen wir eine Seitwärtsbewegung in der Nähe des 20-Tagedurchschnitts. Beim Bruch der Widerstandslinie deutet vieles auf weiterhin bullisches Momentum hin.

Chart vom 12.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 133.28 EUR

Meinung: Der Flugzeughersteller hat nach zwei Verlustjahren wieder zwei Jahre mit schwarzen Zahlen abgeschlossen und verspürt gerade den Rückenwind der wiederbelebten Luftfahrtbranche. Aus Indien flatterte erst neulich ein Rekordauftrag von der Billig-Arline Indigo über 500 Flugzeuge ins Haus. Weitere stattliche Aufträge kamen aus Saudi-Arabien und Mauritius, so dass es bei Airbus richtig rund läuft. Einen Dämpfer bekommen die Aussichten lediglich, weil die Engpässe in der Lieferkette das Wachstum etwas bremsen.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsrange der letzten Tage und peilen als Kursziel das zuvor genannte Pivot-Hoch vom 21. Juni. Die nächsten Quartalszahlen kommen bei Airbus am 26. Juli, so dass ein Swingtrade möglich wäre.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AIR.

Veröffentlichungsdatum: 12.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

