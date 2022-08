Airbus: Innerhalb einer schmalen Bandbreite!

Seit einem guten Jahr ist der Aktienkurs von Airbus ohne gröbere Turbulenzen unterwegs und er bewegt sich innerhalb einer relativ engen Range. Dieses Bewegungsmuster müsste die Aktie beibehalten um den vorgestellten Inline-Optionsschein auszuüben.

Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am 27. Juli musste das Airbus-Management eingestehen, dass - wegen Verzögerungen bei wichtigen Zulieferern - der Konzern im laufenden Jahr nun 700 Verkehrsflugzeuge ausliefern werde, 20 weniger als geplant. In den ersten sechs Monaten übergab Airbus nur 297 Maschinen an seine Kunden, was gut 40 Prozent des Jahresziels entspricht. Betroffen von den Zulieferschwierigkeiten ist vor allem der Verkaufsschlager A320-Familie. Der Airbus-Chef Guillaume Faury betonte, dass sich die weltweite Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie fortsetze. An den Ertragszielen für 2022 hält der Flugzeugbauer fest. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll in diesem Jahr 5,5 Milliarden Euro erreichen, verglichen mit 4,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Zum Chart

Nach den starken - von der Corona-Pandemie verursachten - Abverkäufen im Jahr 2020 konnte der Aktienkurs von Airbus wieder Höhe gewinnen. Dies führte zum partiellen Hoch bei 120,92 Euro, was im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen zum 2. Quartal am 29. Juli 2021 erreicht wurde. Ab diesem Datum hat sich eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet, die aufgrund der Unsicherheit des beginnenden Ukrainekrieges einen Ausreißer nach unten bis zum Level von 90,32 Euro am 7. März 2022 verzeichnete. Sowohl die 120,92 Euro als auch die 90,32 Euro wurden bis dato mehrere Male getestet, aber nie signifikant über- bzw. unterschritten. Es hat den Anschein, als ob der Kurs auch in der mittelfristigen Zukunft diesen Bereich nicht verlassen würde. Die erneute Öffnung der Bücher am 28. Oktober fällte in die Laufzeit des Inline-Optionsscheins und eröffnet die Möglichkeit für größere Kursschwankungen und somit einen Durchbruch dieses eng umfassten Schwankungsbereich. Die Knockout-Bereiche bei 72 und 150 Euro lassen auch stärkere Schwankungen zu, ohne einen Knockout zu riskieren.

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von Airbus (WKN SN7U6X) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich 16.12.2022 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 75,00 Euro und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 150,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 15. August 2022 um 21.15 Uhr (Briefkurs 8,90 Euro), würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 36,30 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Falls der Aktienkurs von Airbus unter den Supportbereich bei 82,16 Euro fällt oder über den Kernwiderstand bei 139,16 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Airbus SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 120,92 // 139,16 Euro Unterstützungen: 90,32 // 82,16 Euro

Inline-Optionsschein auf Airbus (Stand: 15.08.2022, 21:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SN7U6X

Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,70 / 8,90 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 75,00 Euro

Basiswert: Airbus SE obere KO-Schwelle: 150,00 Euro

akt. Kurs Basiswert: 109,00 Euro Laufzeit: 16.12.2022

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 36,30 % p.a. Quelle: Société Générale

