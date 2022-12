Airbus – Diese Aktie strotzt vor Stärke

Selbst negative News konnten der Aktie von Airbus nur kurzzeitig etwas anhaben. Aktuell nehmen die Bullen die Hochs der vergangenen Wochen ins Visier. Reicht es bis zum Jahresende vielleicht sogar für neue Jahreshochs?

Ende November machten News über Lieferverzögerungen beim Luft-, Raumfahrt und Rüstungskonzern Airbus die Runde. Es werde schwierig, das Auslieferungsziel von 700 Flugzeugen in diesem Jahr zu schaffen, hieß es in der Presse. Von Januar bis Oktober hatte Airbus 495 Flugzeuge ausgeliefert. Die Aktie sackte um über 5 % ab. Wenige Tage später hieß es, Airbus hätte im November nur 55 bis 58 Auslieferungen geschafft, wonach bis zum Jahresziel noch rund 150 Auslieferungen fehlen würden. Am Nikolaustag folgte die Bestätigung des Konzerns. So werden die Flugzeugauslieferungen 2022 „deutlich unter 700“ liegen. Im November hatte Airbus 68 Flugzeuge übergeben. Analysten senkten anschließend reihenweise ihre Ziele für den Wert und der DAX-Titel sackte nach einer Erholung noch einmal in den Bereich des Novembertiefs ab. Seither geht es aber wieder aufwärts, der Rücksetzer wurde bereits wieder ausgebügelt.

Schaut man auf die aktualisierten Analystenschätzungen für das Jahr 2022, erwarten die Experten im Schnitt nun einen Umsatzanstieg gegenüber 2021 von knapp 14 % auf 59,28 Mrd. EUR. 2023 könnte der Umsatz um gut 15 % auf 68,32 Mrd. EUR klettern. Der Gewinn dürfte in diesem Jahr ebenfalls prozentual zweistellig um 14 % auf 4,93 EUR je Aktie klettern. 2023 könnten es 6,28 EUR je Aktie sein. Damit würde Airbus 2023 sogar das Rekordjahr 2019 gewinntechnisch in den Schatten stellen. Auf Basis dieser Schätzungen betragen die KGVs der Aktie für 2022 und 2023 23 und 18. Bis Mitte des Jahrzehnts könnte Airbus rund 10 EUR je Aktie verdienen, womit das KGV auf 14 sinken würde.

Chart: Airbus

Widerstandsmarken: 115,62 + 120,92 + 123,52 + 129,60 EUR

Unterstützungsmarken: 111,02 + 107,04 + 104,68 + 101,92/100,82 EUR

Aus charttechnischer Sicht hinterlässt die Aktie gerade auch im mittelfristigen Kontext ein ansprechendes Bild. Das Zwischenhoch bei 111,02 EUR wurde überschritten, der jüngste Rücksetzer an den EMA50 sofort wieder gekauft. Nun richtet sich der Blick auf das Zwischenhoch bei 115,62 EUR. Darüber könnte die Aktie die Hochs der vergangenen zwei Jahre um 120,92 EUR ansteuern. Ein Ausbruch darüber wäre auch langfristig positiv. Die nächsten Ziele stellen in diesem Fall zwei Kurslücken bei 123,52 und 129,60 EUR dar. Schlussendlich wäre das Allzeithoch bei 139,40 EUR ein wichtiges langfristiges Ziel.

Solange das Zwischentief bei 107,04 EUR hält, könnte die Aktie den Ausbruch direkt anpeilen. Darunter könnte sich die Konsolidierung dagegen noch in den Bereich um 101 EUR ausdehnen. Erst wenn auch diese Unterstützungszone fällt, wären wohl die Bären mittelfristig wieder am Zug.

Anleger, die bei der Aktie von Airbus investieren wollen, können dies beispielsweise mit dem Memory Express Zertifikat WKN HVB7CW tun. Das Produkt befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die bei der Aktie von Airbus auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen möchten, können dagegen auf die Faktor-Optionsscheine WKN HB9HFM oder HC04GJ setzen.



Airbus in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.06.2022 – 12.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal Airbus in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Abstand zum Basiswert bei Auflage

Letzter Bewertungstag Tilgung

Airbus HVB7CW* 1.000,00 40,00 % 04.01.2027 Barausgleich/Physische Lieferung

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Airbus HB9HFM 12,01 89,359803 5,00 100,529778 Airbus HC04GJ 26,28 100,52519 10,00 108,34605

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Airbus HB9HFR 3,99 133,947945 -5,00 122,790081 Airbus HB9HFS 0,81 122,782558 -10,00 114,973587

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017 – 12.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal Memory Express Zertifikat auf die Aktie von Airbus* Zeichnungsfrist bis 05.01.23 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2022, 11:34 Uhr Faktor-Optionsscheine auf Airbus für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieFaktor-Optionsscheine auf Airbus für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie von Airbus finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

