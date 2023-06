Airbus-Calls mit 98%-Chance bei Kursanstieg auf 135 Euro

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend, im Zuge dessen sie am 18.5.23 bei 131,24 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte. Obwohl das Unternehmen vor einem Großauftrag aus Indien stehen soll, sind sich Experten wegen der nach wie vor anhaltenden Lieferprobleme von Zulieferern und nach den schlechten Zahlen für das erste Quartal über die zukünftige Entwicklung der Airbus-Aktie uneinig.

Während die Experten von Goldman Sachs die Aktie wegen der steigenden Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 146 Euro zum Kauf empfehlen, bekräftigten Analysten der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 100 Euro ihre Verkaufsempfehlung für die Airbus-Aktie. Optimistisch eingestellte und risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen eher positiv entwickeln wird, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukten in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 130 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 130 Euro, Bewertungstag 11.9.23, BV 0,1, ISIN: CH1185717142, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 129,30 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 135 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,87 Euro (+32 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 124,661 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 124,661 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HS0AEL9, wurde beim Airbus-Kurs von 129,30 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 135 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,03 Euro (+98 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,085 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,085 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV3VHJ8, wurde beim Airbus-Kurs von 129,30 Euro mit 0,98 – 0,99 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 135 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,49 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

