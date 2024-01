Airbus-Calls mit 86%-Chance bei Kursanstieg auf 155 Euro

Auch die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) konnte seit dem vergangenen Herbst massiv zulegen. Notierte die Aktie noch im Oktober 2023 bei 121 Euro, so verzeichnete sie am 15.1.24 bei 149,36 Euro ein neues Hoch, um danach auf ihr aktuelles Niveau bei 146,80 Euro nachzugeben.

Nach der im Jahr 2023 angestiegenen Anzahl an Auslieferungen und der hohen Nachfrage nach effizienten Flugzeugen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 174 Euro (DZ Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 155 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 150 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 150 Euro, Bewertungstag 13.3.24, BV 0,1, ISIN: DE000HG8C4Y8, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 146,80 Euro mit 0,43 – 0,45 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 155 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,71 Euro (+58 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 138,713 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 138,713 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM0NS01, wurde beim Airbus-Kurs von 146,80 Euro mit 0,86 – 0,87 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 155 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,62 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 130,16 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130,16 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ME4X7D9, wurde beim Airbus-Kurs von 146,80 Euro mit 1,72 – 1,73 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 155 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,48 Euro (+43 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek