Airbus-Calls mit 77% Chance bei Kurserholung auf 110 Euro

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) konnte sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich vom 12-Monatstief vom 5.7.22 bei 88,91 Euro nach oben hin absetzen. Mittlerweile konnte der Aktienkurs wegen positiver Unternehmensnachrichten wieder die 100-Euro-Marke überwinden.

In der Erwartung solider Zahlen für das zweite Quartal bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 155 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Kann die Airbus-Aktien in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 110 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 13.6.22 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, BV 0,1, ISIN: CH1105984012, Bewertungstag 12.9.22, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 101,20 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro quotiert.

Gelingt der Airbus-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 110 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 91,01 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 91,01 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD66GH7, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 101,20 Euro mit 1,06 – 1,07 Euro taxiert.

Legt die Airbus-Aktie auf 110 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,89 Euro (+77 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,578 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,578 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GK7MGB4, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 101,20 Euro mit 1,65 – 1,66 Euro gehandelt.

Beim Airbus-Aktienkurs von 110 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,44 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek