Airbus: Bankhaus Metzeler sowie die US-Banken JPMorgan & Goldman Sachs bewerten die Aktie des Flugzeugbauers positiv!

Neuer Höhenflug bei der Airbus-Aktie? Airlines wollen wachsen, aber auch effizientere Flugzeugflotten!

Symbol: AIR ISIN: NL0000235190

Rückblick: Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers verzeichnet ein Plus von rund 15 Prozent in den vergangenen sechs Monaten und kann dabei auch auf ein neues Allzeithoch verweisen. Die letzten beiden Seitwärtskerzen bilden den Ansatz einer Seitwärtsrange, die die Startbahn zu einem neuen Höhenflug sein könnte.

Chart vom 10.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 131.76 EUR

Meinung: Das Bankhaus Metzeler sowie die US-Banken JPMorgan und Goldman Sachs bewerteten das Wertpapier zuletzt durchweg positiv. Hintergrund ist eine generell positive Einschätzung der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsindustrie, die sich in einem schwierigen Marktumfeld mit Inflation und geopolitischen Spannungen im operativen Geschäft als sehr resilient erwiesen und Relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt habe. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hat Airbus in allen Geschäftsbereichen gute Fortschritte erzielt. Die Verkehrsflugzeuge sind stark nachgefragt, wie die mehr als 800 auf der Paris Air Show angekündigten Aufträge zeigen. Diese Nachfrage ist sowohl auf Wachstum als auch auf Ersatzbeschaffungen zurückzuführen, da die Airlines in effizientere Flotten investieren.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger oberhalb der letzten Tageskerze und sichern den Trade unter dem 50er-EMA ab. Kursziel ist das bereits genannte Allzeithoch vom 21. Juni. Die Zahlen fürs dritte Quartal kommen am 8. November, so dass ein längerer Swingtrade ins Konzept passen würde. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AIR.

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2023

