Airbnb: bullisches Setup bei der Vermietungsplattform!

16 Mrd. USD aus Barmitteln und Kundenkautionen auf der hohen Kante!

Airbnb (ABNB) – ISIN US0090661010

Airbnb (ABNB) hat Erwartungen der Analysten übertroffen!Rückblick

Die Airbnb-Aktie verzeichnet ein Halbjahresplus von rund 17 Prozent. Der jüngste Rücksetzer vom Pivot-Hoch zum 20-Tagedurchschnitt könnte eine gute Ausgangsposition für Aktivitäten in Long-Richtung sein.

Airbnb-Aktie: Chart vom 14.02.2024, Kürzel: ABNB, Kurs: 148.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Solange der Gesamtmarkt bullisch bleibt, dürfte auch Airbnb weiter steigen. Im Idealfall würde sich die Aktie vor dem Triggern noch etwas auf dem aktuellen Niveeau stabilisieren. Kaufkursegäbe es ab circa 150 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Bei deutlicher Konjukturschwäche käme auch der Reisesektor und damit die Airbnb-Aktie unter die Räder. Bei der unteren gelben Linie könnten wir die Reißleine ziehen.

Meinung

Airbnb meldete am Dienstag die Zahlen für das Schlussquartal 2023 und übertraf die Erwartungen. Analysten, die genauer hinschauten entdeckten, dass es weniger am operativen Geschäft als an gutem Cash-Management lag. Die Vermietungsplattform hält 10 Milliarden USD an eigenen Barmitteln und noch einmal 6 Milliarden USD an Kundenkautionen. Dennoch: Auch die Zahl der Übernachtungen war deutlich gestiegen und das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 6 Milliarden USD dürfte die Kurse ankurbeln. Das größte Potential sieht das Unternehmen in den Märkten Brasilien, Deutschland und Südkorea.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 60.28 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 790,62 Mio. USD

Meine Meinung zu Airbnb ist bullisch.

Quellennachweis: https://ch.marketscreener.com/kurs/aktie/AIRBNB-INC-116310849/news/Airbnb-Inc-Erfolgsstory-mit-Schattenseiten-45959550/#AL

Veröffentlichungsdatum: 15.02.2024

Hinweis zu Interessenkonflikten: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ABNB.

