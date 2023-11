Airbnb - Steuern nicht bezahlt. Italien konfisziert 779 Millionen Euro

Jahrelang gibt es bereits einen Streit zwischen Airbnb und den italienischen Behörden über die Besteuerung von Kurzzeitvermietungen. Nun hat die italienische Finanzpolizei eine beträchtliche Summe von Airbnb wegen Steuervergehen eingezogen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, die sich auf die Guardia di Finanza beruft, handelt es sich um 779 Millionen Euro. Die Maßnahme wurde von der Staatsanwaltschaft in Mailand angeordnet.

Den Vorwurf der Behörden zufolge hat Airbnb seit 2017 versäumt, die fällige Steuer von 21 Prozent auf Einnahmen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro von Vermieterinnen und Vermietern einzuziehen. Die eingezogene Summe entspricht genau dieser Steuerschuld. Es wird auch gegen drei Manager von Airbnb ermittelt

Die Auseinandersetzung zwischen Airbnb und den italienischen Behörden dauert bereits seit einiger Zeit an. Seit 2017 gilt in Italien ein Gesetz, das vorsieht, dass Apartment-Vermittler wie Airbnb 21 Prozent der Vermietungskosten einbehalten und an die Steuerbehörden abführen müssen. Airbnb hatte argumentiert, dass dies dem EU-Prinzip widerspreche, dass Dienste in allen Mitgliedsstaaten angeboten werden dürfen. Trotz dieses Einwands scheiterte Airbnb Ende des letzten Jahres vor dem Europäischen Gerichtshof.

Die Beschlagnahmung hat Airbnb überrascht und enttäuscht. Das Unternehmen gab an, seit Juni Gespräche mit den Behörden geführt zu haben, um die Angelegenheit zu klären. Berichten zufolge plant die politische Führung des Landes auch schärfere Maßnahmen gegen Vermieter auf Airbnb, die ihre fälligen Steuern nicht bezahlen. Premierministerin Giorgia Meloni beabsichtigt außerdem, den Steuersatz von 21 auf 26 Prozent zu erhöhen, was zu erheblichen Mehreinnahmen führen soll. Parallel dazu laufen auch Steuerermittlungen gegen Netflix und Meta.

Entsteht dadurch ein Schaden an der Aktie?

Zunächst denken wir nicht, dass dieses Vorgehen der italienischen Behörden keine allzu großen Auswirkungen auf die Aktie von Airbnb haben wird. Vielmehr steckt diese Aktie schon seit geraumer Zeit sowieso in einer Korrektur, die aber bald abgeschlossen sein könnte.

Wir haben es auf unserer Webseite an unsere Mitglieder damals kommuniziert, dass ein Hoch spätestens bei 154,89$ zu erwarten ist. Der Kurs hat bei exakt 154,99$ ein Hoch ausgebaut und ist dann in den Sinkflug übergegangen. Wir haben unser Ziel um 0,10$ verfehlt. Was aber viel wichtiger ist: Das Hoch und die sich daran anschließende Korrektur ist bereits im Juli 2023 gestartet, also lang vor der Verhandlung mit den italienischen Behörden.

Seitdem befindet sich das Papier in einer Korrektur. Wir sehen nun zwei Möglichkeiten:

1. Die Aktie hinterlegt tatsächlich in Kürze ein Tief zwischen 123,32$ und 109,53$, was wir präferieren. Aktuell steht der Kurs bei 118,29$

2. Oder der Kurs rutscht unter die 103,74$. Dann wird die Aktie weiter ausverkaufen bis auf die Gegend zwischen 95,33$ und 89,00$

Wir wissen genau, was wir tun müssen, um das kommende Tief exakt abzugreifen. Es ist nicht nur ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten, sondern im Besonderen auch eine Frage des Timings und der richtigen Interpretation von entscheidenden Preislevel, um rechtzeitig Bestätigung für oder Bestätigung gegen eine Bewegung zu identifizieren. Unsere Trefferquote beträgt konstant über 85 % und unsere Depot-Performance halten wir konstant bei mindestens 15 % durchschnittliche Rendite pro Jahr. Dieses Jahr liegen wir schon deutlich höher. Durch unseren Handelsstil erzielen wir zudem regelmäßig höhere Renditen als die Indexe S&P 500, DAX, Dow Jones und Nasdaq und können damit sagen, dass wir zu den besten der Branche zählen.

Wenn du mehr über uns erfahren und diese Chance nicht verpassen möchtest, solltest du dich bei uns registrieren. Von uns bekommst du zu allen Titeln, die wir handeln und beobachten, lückenlose analytische Unterstützung und ein vollwertiges Depotmanagement inklusive Handelssignalen. Du kannst unseren Service auch kostenlos testen.

Mit uns kommt jedes Depot ins Plus.

Zu unserer Webseite: https://libertystockmarkets.de/

Zu unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@LibertyStockMarkets/videos

Disclaimer/Risikohinweis:

Die hier angebotenen Beiträge der Liberty Stock Markets GmbH dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um Finanzanalysen, sondern um journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen beziehungsweise Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die Mitarbeiter der Liberty Stock Markets GmbH können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der hier besprochenen Titel, Wertpapiere der besprochenen Unternehmen/Titel/Aktien halten und daher kann ein Interessenkonflikt bestehen.