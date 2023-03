Airbnb: die Buchungsplattform ist endlich profitabel!

Tourismus 2.0: Airbnb (ANBN) könnte vom neuen Reise-Boom profitieren. Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: ABNB A-Aktie ISIN: US0090661010

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Airbnb-Aktie legte im Halbjahresvergleich etwa 8.5 Prozent zu. Auffällig ist das Gap-up vom 14. auf 15. Februar im Zusammenhang mit den Zahlen zum 4. Quartal 2022. Der anschließende Rücksetzer testete den 50er-EMA und konnte auch die aufgerissene Kurslücke intraday schließen, die Schlusskurse lagen aber darüber.

Chart vom 28.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 123.28 USD

Meine Expertenmeinung zu ABNB

Meinung: Airbnb hat die Plattform-Ökonomie auf den Tourismus übertragen. Natürlich lief auch hier das Geschäft während der Pandemie miserabel, nun aber könnte das Unternehmen aus San Francisco als Marktführer für Kurzzeitaufenthalte richtig durchstarten. In Zeiten knapper Kassen bei den Verbrauchern bietet die Plattform eine große Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten auch für den kleinen Geldbeutel. Hinzu kommt in der Post-Corona-Zeit der Trend zum Home Office außerhalb der eigenen vier Wände. Die jüngsten Quartalszahlen sorgten für eine gehörige Überraschung bei den Analysten und erstmals in der Firmengeschichte für ein positives Gesamtjahresergebnis.

Setup

Mögliches Setup: Ein Überschreiten der letzten Tageskerze wäre ein klares Kaufsignal. Den Stop Loss könnten wir unter dem Tief vom 24. Februar platzieren und das Pivot-Hoch vom 15. Februar als Kursziel anvisieren. Die nächsten Quartalszahlen kommen erst am 9. Mai, so dass wir recht lange drinbleiben könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in ABNB.

Veröffentlichungsdatum: 01.03.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

