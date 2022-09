Air Liquide: charttechnische Gegenreaktion erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Rückzug aus Russland und Spielball im Gaspoker. Quo vadis Air Liquide (AI)? Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: AI ISIN: FR0000120073

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Der französische Lieferant von Industrie- und Medizingasen ist auf einem neuen Pivot-Tief angelangt. Zu der generell schlechten Stimmung am Markt kommen die jüngsten Meldungen zum russischen Gaspoker hinzu, der eine Belastung für die Lieferketten der Franzosen darstellen dürfte. Das Unternehmen ist einer der führenden Produzenten von Wasserstoff, dessen Herstellung – vermutlich auch bei Air Liquide –­ derzeit noch vorwiegend mittels Erdgas erfolgt. Die Bestätigung, die eigenen Aktivitäten in Russland einzustellen, dürfte hingegen keine Rolle gespielt haben, sondern klingt eher nach geordnetem und verantwortungsbewusstem Rückzug. Zudem trug das Russland-Geschäft mit einem Anteil von nur 1 Prozent zum Umsatz bei.

Chart vom 05.09.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 120.54 EUR







Meine Expertenmeinung zu AI

Meinung: In den vergangenen zehn Jahren konnte mit einer einzigen Ausnahme stets ein Gewinnzuwachs gemeldet werden. Auch das erste Halbjahr 2022 verlief sehr erfolgreich und es konnten zahlreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien gestartet werden. Im Halbjahresabschluss ist eine Rückstellung in Höhe von 404 Millionen EUR für den Wegfall von Vermögenswerten in Russland enthalten. Sollte die letzte Tageskerze überschritten werden, dürfte mit einer technischen Gegenreaktion in Richtung der gleitenden Durchschnitte gerechnet werden. Unter das Tief vom Montag sollte das Wertpapier nicht fallen, weil dann die Fortsetzung der Abwärtsbewegung recht wahrscheinlich wäre.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AI.

Veröffentlichungsdatum: 06.09.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

