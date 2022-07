Air Liquide-Calls mit 92%-Chance bei Kurserholung auf 140 Euro

Die Aktie des international agierenden französischen Herstellers von Industriegasen für diverse Branchen, wie beispielsweise Pharma, Medizin, Metallverarbeitung, Automobil uvm., Air Liquide- (ISIN: FR0000120073) befindet sich seit ihrem Hoch vom 6.6.22 bei 151,12 Euro stark unter Druck. Innerhalb des vergangenen Monats hat die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 128,82 Euro notierte, 15 Prozent ihres Wertes verloren.

In den aktuellsten Expertenanalysen wird die Air Liquide-Aktie auch im Falle einer möglichen Gasrationierung mit Kurzielen von bis zu 185 Euro (JP Morgan Chase) zum Kauf empfohlen. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest wieder auf 140 Euro erholen, wo sie zuletzt am 10.6.22 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 130 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Air Liquide-Aktie mit Basispreis 130 Euro, Bewertungstag 14.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB7MK11, wurde beim Air Liquide-Aktienkurs von 128,82 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats eine Erholung auf 140 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,17 Euro (+92 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 118,323 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Air Liquide-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 118,323 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD8Y2X2, wurde beim Air Liquide-Kurs von 128,82 Euro mit 1,12 – 1,13 Euro taxiert.

Wenn die Air Liquide-Aktie in nächster Zeit auf 140 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,16 Euro (+91 Prozent) erhöhen – sofern die Air Liquide-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,245 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Air Liquide-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,245 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD62CJ4, wurde beim Air Liquide-Kurs von 128,82 Euro mit 1,90 – 1,91 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Air Liquide-Aktie auf 140 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,97 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Air Liquide-Aktien oder von Hebelprodukten auf Air Liquide-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek