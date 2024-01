AirBnB mit Aufholjagd

Wertpapiere des US-Wohnraumvermittlers AirBnB halten an einem seit dem Jahreswechsel 2022/2023 bestehenden Aufwärtstrend fest und wollen diesen nach aktueller Kursentwicklung offenbar weiter ausbauen. Bis zu den Verlaufshoch aus 2021 ist noch reichlich Luft vorhanden und würde bei einem Durchbruch der Käufer erneute Long-Chancen eröffnen.

Im Februar 2021 markierte AirBnB noch bei 220,00 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, das Geschäft kam allerdings nicht so recht in Schwung, die Aktie tendierte zunächst grob seitwärts. Ab Anfang 2022 musste das Papier entsprechend Federn lassen und markierte bei 81,91 US-Dollar schließlich das vorläufig letzte Verlaufstief. Seit dem Jahreswechsel 2022/23 herrscht aber wieder eine solide Erholungsbewegung, in derer AirBnB Ende Juli auf 154,95 US-Dollar zulegen konnte. Genau diese Hochs rücken nach der Konsolidierung der letzten Monate jetzt wieder in den engeren Fokus der Anleger, bei einem Durchbruch könnte sich hieraus ein frisches Folgekaufsignal erfolgen. Zahlen zum Schlussquartal 2023 legt das Unternehmen am 13. Februar 2024 vor.

Anleger klar positioniert

Durch den Ausbruch aus dem zurückliegenden Abwärtstrend und über die Hürde von 144,94 US-Dollar haben Bullen unmittelbares Aufwärtspotenzial an 151,16 und 154,95 US-Dollar freigesetzt. Gelingt es auch diese Hürden zu durchbrechen, könnte AirBnB mittelfristig weiter auf 187,91 US-Dollar zulegen und würde sich für ein längeres Long-Engagement anbieten. Ins bärische Lager dürfte das Papier des Wohnraumvermittlers jedoch erst bei einem Aufwärtstrendbruch und Notierungen unterhalb von 128,00 US-Dollar wechseln. In diesem Fall müssten Verluste auf 113,24 und 103,55 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

AirBnB Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf AirBnB Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB7TGJ

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

10,210 – 10,370 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,710 Euro

Basiswert:

AirBnB Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

152,70 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

22,29 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 115 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.