Afrika besitzt eine reiche Geschichte und reiche Rohstoffvorkommen

In Afrika liegt die Wiege der Menschheit. Heute ist das Land wegen seiner Rohstoffvorkommen von Bedeutung

Im Niltal liegt der Geburtsort der frühesten Gesellschaften, Königreiche und Zivilisationen. Berühmt war besonders das Mali-Reich, Herrscher dort war König Musa I. und es war das reichste der westafrikanischen Reiche. Existiert hat es von ungefähr 1235 bis 1645. Goldproduktion und Handel nahmen einen wichtigen Stellenwert ein. Fast die Hälfte des Goldes, das in Asien, Afrika und Europa unterwegs war, kam zur Blütezeit des Reiches allein von dort. Nebenbei war die Stadt Timbuktu im Mali-Reich eine der herausragendsten Gelehrtenstädte in der Geschichte. Der König Mansa I. war unbeschreiblich reich, er soll der reichste Mensch gewesen sein, der je gelebt hat.





Vor der Kolonisation herrschten in Afrika dezentralisierte und nichttyrannische Regierungssysteme vor. Anders im nachkolonialen Afrika, wo es verschiedene diktatorische Regime gab. 35 der 54 Länder Afrikas hatten Militärdiktaturen. Heute hat sich westliches Gedankengut in Afrika verbreitet und die meisten afrikanischen Diktatoren gibt es nicht mehr. Dabei gibt es aber auch Regierungen, die sich demokratisch nennen, jedoch auf Unterdrückung und Autorität setzen. Das Mali-Reich war also früher der größte Goldproduzent der Welt, Gold wurde auch als Währung verwendet. Heute gibt es in Simbabwe einen Dividenden zahlenden Goldproduzenten, Caledonia Mining, der sich bestens etabliert hat. Das Gold wird in der Blanket-Mine produziert, an der einheimische Investoren beteiligt sind und so für Akzeptanz sorgen. Das letzte Quartal brachte eine Produktion von fast 20.100 Unzen Gold ein, damit 20 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. In Westafrika tätig ist Golden Rim Resources mit seinem aussichtsreichen Flaggschiffprojekt Kada in Guinea. Ebenfalls in Westafrika, in Burkina Faso kommt noch das Kouri-Projekt hinzu.





