Ähnlichkeit von Marktbewegungen und die Prognose der Form eines Kursmusters mittels der X-Sequentials Chartanalyse Methode

Bislang sind für die Analyse von Börsenkursbewegungen und deren aktiven Handel das X-Sequentials X5 Kursmuster und das X-Sequentials X7 Kursmuster verfügbar. Durch die Marktanalyse ergeben sich ein Kursziel, ein Zeitziel und ein Stoppkurs für die zu handelnde Marktbewegung. Der Einstieg in einen Markt erfolgt, nachdem die Basislinie von den Kursen in Gegenrichtung gekreuzt wird. Durch die X-Sequentials Balkenanalyse lassen sich die Einstiege und Ausstiege genauer koordinieren und die Kurszielzonen detaillierter spezifizieren. Gar ermöglicht die X-Sequentials Balkenanalyse und ihre Möglichkeiten eine gegebene Kursmusterkonstellation unabhängig von einer X-Sequentials X5 oder X7 bedingten Umkehr der Kurse in Gegenrichtung zu analysieren, eine Kursprognose zu erstellen, Einstiege, Ausstiege und Stoppkurse zu definieren sowie aktiv zu handeln. Mit der X-Sequentials Chartanalyse Methode ist es möglich einen Schritt weiterzugehen und im Vorfeld ungefähr die zu erwartende Form des sich entwickelnden Kursmusters, nach Signalauslösung durch Kreuzen der Basislinie zu bestimmen. Dieses ist deswegen möglich, weil die Gesamtbewegungen bis zu einem X-Sequentials 5XZ Hochpunkt oder Tiefpunkt oder die Gesamtbewegungen bis zu einem X-Sequentials 7XZ Hochpunkt oder Tiefpunkt ähnlich zu den Bewegungssegmenten der Segmente 1X5 bis 5X5 bei einem X-Sequentials X5 Kursmuster oder den Segmenten der 3X7 bis 4X7 bei einem X-Sequentials X7 Kursmuster ausfallen. Hierbei muss beachtet werden, dass zumeist nur eine ungefähre Prognose der jeweiligen Form möglich sein wird, da es schwierig oder sogar unmöglich ist, den zukünftigen Verlauf der Börsenkurse mit einer hohen Genauigkeit vorherzusagen. Dieses ist aufgrund der Komplexität und des Zufalls im Marktgeschehen sowie aufgrund der Tatsache, dass es viele unvorhersehbare Ereignisse und Faktoren gibt, die den Kurs beeinflussen können, der Fall. Auch wird in den seltensten Fällen eine 1:1 Ähnlichkeit der Kursmusterform vorliegen. Bei dem Muster, das eine Ähnlichkeit der Bewegungssegmente zu den Bewegungssegmenten eines X-Sequentials Kursmusters aufweist, ist zunächst proportional ein preislicher und zeitlicher Unterschied gegeben. Die nachfolgenden Beispiele in diesem Kapitel sollen demonstrieren, wie sich im Vorfeld die Form eines Kursmusters prognostizieren lässt.

In der nächsten Kursgrafik ist der Nasdaq 100 Index im sechs Stunden Zeitfenster abgebildet. Die Kursgrafik zeigt, dass der Nasdaq 100 Index etwas vom Originalindex abweicht. Dieses deshalb, weil für dieses Bei-spiel von einem CFD-Broker eine 24 Stunden Version gewählt wurde. Vom 18. Dezember 2011 bis zum 5.3.2021 bildete der Nasdaq 100 ein positives, bullishes X-Sequentials X5 Kursmuster aus, das steigende Kurse erwarten ließ. Die halbe X-Sequentials 5XZ Kurszielzonen Projektion (1/2) indiziert einen Kursanstieg bis 16060 Punkten bis 17220 Punkten. Als eigentliches Kursziel gilt hier das Mittel bei 16640 Punkten.

Die X-Sequentials Zeitziele fallen auf den 18.8.2021 (vollständige X-Sequentials 1:1 Zeitzielprojektion) und auf den 9.11.2021 (anderthalb-fache X-Sequentials 1.5:1 Zeitzielprojektion). Die Streubereiche bei den Zeitzielen sind nicht mitangegeben. Diese wurden in den Kursgrafiken nachträglich angebracht und entsprechen dem ersten Bewegungssegment in Aufwärtsrichtung nach dem Tiefpunkt „5X5“. Sollte der Basis-wert bis zu diesen Zeitpunkten nicht die 5XZ Kurszielzone in Aufwärtsrichtung erreichen, gilt die zweifache X-Sequentials Zeitzielprojektion, solange sich der Basiswert innerhalb eines Aufwärtstrends befindet. Dies lässt sich separat mittels der treppenförmigen 3/6 Geometrie der X-Sequentials Balkenanalyse ermitteln. Die sechs Stunden Schlusskurse müssen in diesem Fall in ihrer Gesamtheit immer oberhalb der horizontalen ´3 Linien der 3/6 Geometrie notieren. Das und wie sich ein Trendwechsel darstellt, wurde in den vorangegangenen Teilen dieses Kurses erörtert. Die zweifache X-Sequentials Zeitzielprojektion zeigt auf den 2.2.2022. Der Streubereich ist der entsprechenden Kursgrafik zu entnehmen. Die Bewegungssegmente des positiven X-Sequentials X5 Kursmusters sind mit „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“, „7“ und „8“ gekennzeichnet. Bei der Analyse und Prognose von Ähnlichkeiten der Folgebewegungen, generell, bei der Prognose der erwarteten Form des sich entwickelnden Kursmusters, sind sie als die "Sequenzbasis" zu bezeichnen. Es ist zu erwarten, dass die Kursbewegung nach Punkt 5X5 des X-Sequentials X5 Kursmusters, ausgehend von Punkt 1X5 bis Punkt 4X5, aus drei Aufwärtssegmenten bestehen wird, die in der nachfolgenden Kursgrafik mit „1“, „2“ und „3“ gekennzeichnet sind. Im Kontext einer Aufwärtsbewegung kann erwartet werden, dass der Tiefpunkt der Marktbewegung „2“ höher liegt als der Startpunkt „1X5“, dass in der Kursgrafik, ab der Prognose der Form des Kursmusters, dem Tiefpunkt 5X5 entspricht. Die Kursprognose lautet demnach, dass der Basiswert gemäß den Sequenzen mit der Basis „1“, „2“ und „3“, ab dem Tiefpunkt 5X5, bis zu den erwähnten Zeitzielen in die ½ X-Sequentials Kurszielzone bei 16060 Punkten bis 17220 Punkten ansteigen wird. Ausgehend vom X-Sequentials 5X5 Tiefpunkt bei 12211.7 Punkten sind dieses 4428,3 Punkte. Ein Index steigt nicht so schnell an, wie eine einzelne Aktie, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Hochpunkt ungefähr auf den 9.11.2021, alternativ auf den 2.2.2022 fallen wird. Vom Startpunkt 1X5 bis zum Endpunkt der dritten Sequenzbasis liegen 85 Kursbalken vor. Demnach ist zu erwarten, dass sofern der X-Sequentials ½ 5XZ Hochpunkt auf das Zeitziel am 9.11.2021 herum fällt, eine bis zu 8,29-fache Ausprägung bis zu einem Hochpunkt gegeben sein wird. Dieses ergibt 705 6 Stunden Kursbalken. Sollte der X-Sequentials ½ 5XZ Hochpunkt auf das Zeitziel am 2.2.2022 fallen, dann wären 944 Kursbalken 6 Stunden Kursbalken zu erwarten, was einer bis zu 11,105-fachen Ausprägung entspricht. Wie bekannt, ist bei den X-Sequentials Zeitzielen ist stets eine gewisse Ungenauigkeit einzukalkulieren. Diese Ungenauigkeit entspricht der zeitlichen Ausprägung des ersten Bewegungssegmentes nach Punkt 5X5 des X-Sequentials Kursmusters, die zum einzelnen Zeitziel hinzugenommen wird, sodass eine Zeitzielzone gegeben ist. Es ist ausreichend, wenn ein Hochpunkt oder Tiefpunkt innerhalb einer solchen Zeitzielzone ausgebildet wird. Die Formulierung „um dieses Zeitziel herum ist ein Kurs-Extrem zu erwarten“ bedeutet, dass dem Datum, auf das das Zeitziel fällt, der Streubereich hinzugefügt wird. In diesem Beispiel beträgt dieser 33 Kursbalken. Dem Zeitzielprojektionsdatum werden diese 33 Kursbalken hinzugefügt (33 Kursbalken ausgehend vom Zeitziel nach rechts) und/oder subtrahiert (33 Kursbalken ausgehend vom Zeitziel nach links), sodass in der Kursgrafik eine Kurszielzone gegeben ist. Innerhalb dieser Kurszielzone ist ein Hochpunkt oder Tiefpunkt zu erwarten. Dieses wurde in den vorherigen Kapiteln ausführlich behandelt.

Chart 150:





X-Sequentials „X“ Marke hat relativ wenig mit der Prognose einer Kursmusterform zu tun, sondern dient somit mehr als Orientierung für die Analyse und Kursprognose. Der amerikanische Begriff „Price Action Analysis“ in der unter anderem das Kursverhalten an einer bestimmten Marke analysiert wird, um weitere Rückschlüsse über den möglichen zukünftigen Kursverlauf ziehen zu können, kommt diesem beschriebenen Analyseprozess am nächsten. In der nachfolgenden Kursgrafik ist weiterhin zu sehen, dass der Basiswert, nachdem der höhere Tiefpunkt „2“ (2. Sequenz) im Mai 2021 ausgebildet wurde und der Basiswert Unterstützung an der zuvor erwähnten X-Sequentials „X“ Marke fand, die Kurse in Aufwärtsrichtung tendierten. Im Chart ist zu erkennen, dass die Marktbewegung von "2" bis "3" vom Mai 2021 bis November 2021, wo-bei die 3. Sequenz dem X-Sequentials ½ 5XZ Hochpunkt entspricht, der Sequenzbasis „2“ bis „3“ (Punkt 3X5 bis Punkt 4X5) vom Februar 2021 ähnlich ist. Die tatsächliche Ausprägung betrug 741 Kursbalken auf sechs Stunden Basis. Somit ist die gesamte Marktbewegung ab Punkt 5X5 bis zum Hochpunkt ½ 5XZ in ihrer Form ähnlich der Sequenzbasis 1-3 (1X5 bis 4X5). Der X-Sequentials ½ 5XZ Hochpunkt ist daher als Sequenz „3“ einzuordnen. Dieses ist beim X-Sequentials X5 Kursmuster bei Punkt 4X5, als Sequenzbasis gegeben. Diese Sequenz besitzt eine 8,717-fach größere Ausprägung als ihre Sequenzbasis (gegeben durch die X-Sequentials Punkte „3X5“ und „4X5“ des X-Sequentials X5 Kursmusters).

Chart 151:



Wie in der letzten Kursgrafik zu erkennen ist, korrigierte der Basiswert nach Erreichen der halben (1/2) 5XZ Aufwärtszielzone in Abwärtsrichtung. Ein weiterer Kursanstieg wäre nur bei einer plötzlichen Marktstärke zu erwarten gewesen, die sich durch das Überbieten der oberen Begrenzung der halben X-Sequentials 5XZ Aufwärtskurszielzone gezeigt hätte. Als Nächstes ist zu erwarten, dass der Index bis zur X-Sequentials "X" Unterstützungsmarke bei 13350 Punkten korrigiert. In der Regel findet ein Markt dort kurzes Unterbieten Unterstützung und steigt anschließend an, um im weiteren Verlauf eine neue Kursmuster-Konstellation zu formieren. Wie in der übernächsten Kursgrafik zu sehen sein wird, war dieses nach der 6. Sequenz im März 2022 auch der Fall. Die siebte Sequenz bildete Ende März 2022 zu 5. Sequenz, deren Hochpunkt Anfang Februar 2022 auftrat, einen Hochpunkt aus und es besteht eine gültige Ähnlichkeit der Kursmusterform zur Kursmusterform der Sequenzbasis 4,5,6, und 7 vom Frühjahr 2021, die sich zwischen den Punkten 4X5 und 5X5 des X-Sequentials X5 Kursmusters befinden. Sequenzbasis ist stets ein jeweiliges X-Sequentials Kursmuster. Sollte diese zuvor erwähnte X-Sequentials „X“ Marke klar unterboten werden und sollte im nächsten Zug auch Punkt 5X5 des X-Sequentials X5 Kursmusters unterboten werden, dann läge am Ausbruchspunkt unterhalb des 5X5 Tiefpunkts ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt vor. Es ist dann zu erwarten, dass der Basiswert Widerstand an dieser X-Sequentials X2 Marke findet und dass die Kurse weiter tiefer notieren, oder dass die Kurse infolge eines kursrelevanten Ereignisses, sofern ein X-Sequentials Zeitziel vorkommt, ein Kursmuster ausbilden, dass weitere Rückschlüsse über den zu erwartenden Marktverlauf zulässt. Dieses muss im weiteren Verlauf der Kursentwicklung analysiert werden. Der Kursverlauf wird im nächsten Schritt weiter beobachtet, bis sich eine Ähnlichkeit zur Sequenz „8“ gegeben ist. Um den Tiefpunkt der Abwärtsbewegung bis zu einem 8. Bewegungssegment in Abwärtsrichtung zu bestimmen, werden auch hier die weiteren X-Sequentials Zeitzielprojektionen des X-Sequentials X5 Kursmusters herangezogen. Wie bei der Aufwärtsbewegung wird das jeweilige X-Sequentials Kursmuster und dessen Marktbewegungen als Sequenzbasis zur Kategorisierung der Segmente der Abwärtsbewegung von „3“ bis „8“ herangezogen. Ein Tiefpunkt ist dann zu erwarten, wenn eine Ähnlichkeit zu den Sequenzen 4,5,6,7 und primär 8 vorliegt. Die nächsten X-Sequentials Zeitziele fallen auf den 2.2.2022, 28.4.2022, 20.7.2022 und den 11.10.2022.

Chart 152:

In der vorherigen Kursgrafik ist zu sehen, dass der Markt mit "4" bei 13717.2 Punkten am 24.1.2022 einen Tiefpunkt ausgebildet hat, der ähnlich dem Tiefpunkt des vierten Bewegungssegmentes der Sequenzbasis des X-Sequentials X5 Kursmuster ist (zwischen 4X5 und 5X5, mit "4" gekennzeichnet; Tiefpunkt am 23.2.2021 bei 12763.3 Punkten). Die zu sehende Aufwärtsbewegungs-Sequenz bis 15275.5 Punkten am 2.2.2022 ist anschließend ähnlich der Sequenzbasis Nummer 5. Demnach ist eine weitere Abwärtsbewegung, die der Sequenzbasis „6“ entspricht, eine Gegenbewegung, die der Sequenzbasis „7“ entspricht und eine finale Abwärtsbewegung, die der Sequenzbasis „8“ entspricht, zu erwarten. Dieses ist in der nächsten Kursgrafik abgebildet.

Chart 153:



Die Sequenzen „5“, „6“ und „7“ 2022 können im Chart Nummer „153“ klar unterschieden werden. Damit dieses auch bei der Abwärtsbewegungssequenz „7“ bis „8“ der Fall ist, wird in der nächsten Kursgrafik die Sequenzbasis (Das X-Sequentials X5 Kursmuster von Punkt 4X5 bis Punkt 5X5) aus dem Jahre2 021 in der nächsten Grafik vergrößert im 45 Minuten Zeitfenster kleineren Zeitrahmen als den 6-Stunden-Chart mit den Marktbewegungen „3“ bis „8“ im sechs Stunden Zeitfenster verglichen. Bei der Sequenzbasis auf der linken Seite der Grafik ist zu, dass es einen Ausreißer in Abwärtsrichtung gab. Betrachtet man sich die linke Kursgrafik, dann besteht, abgesehen von diesem Ausreißer, der am Tiefpunkt auftrat, eine hinreichende Ähnlichkeit. Der Nasdaq 100 sollte sich oberhalb der X-Sequentials X2 Marke behaupten, um einen Trendwechsel in Aufwärtsrichtung zu vollziehen.

Chart 153b:



Das nächste Beispiel behandelt den XETRA DAX Index. In der nächsten Kursgrafik ist der Xetra DAX Index auf 1 Tagesbasis abgebildet. Dieser bildete am 18.11.2022 bei 16290.19 Punkten einen Hochpunkt aus. Es bot sich zu dem Zeitpunkt an, ein negatives, bearishes X-Sequentials X5 Kursmuster zu konstruieren, derart, dass der Hochpunkt vor Punkt 1X5 auf dieselbe Höhe zu Hochpunkt 3X5 verlängert wurde, sodass ein »Displaced X-Sequentials X5« Kursmuster vorlag, dass einem regulären X-Sequentials X5 Kursmuster gleich ist. Ein negatives, bearishes X-Sequentials X5 Kursmuster in diesem Fall, dass tiefere Kurse erwarten ließ. Um die zu erwartende Form der X-Sequentials 5XZ Abwärtsbewegung zu prognostizieren, ist es notwendig zu wissen, dass es bei einem konstruierten »Displaced« Kursmuster notwendig ist, nur das Bewegungssegment »3X5« bis »4X5« zu betrachten und die einzelnen Bewegungssegmente als Sequenzbasis zu kennzeichnen. Die einzelnen Bewegungssegmente der 5XZ Abwärtsbewegung sollten ähnlich wie die gekennzeichneten Bewegungssegmente dieser Sequenzbasis aussehen.

Das Mindestkursziel der erwarteten Abwärtsbewegung liegt bei mindestens bis 14295 Punkten bis 14324 Punkten (1/2 5XZ). Die vollständige Kurszielzone in Abwärtsrichtung liegt bei 12530 Punkten bis 11335 Punkten (5XZ). Als X-Sequentials Zeitziele lagen der 6.5.2022 und der 18.11.2022 vor. Die Streubereiche der Zeitziele sind der übernächsten Kursgrafik zu entnehmen. In der nächsten Kursgrafik sind zunächst das negative »Displaced X-Sequentials X5« und die Sequenzbasis zu sehen. Diese wurde mittels Nummerierungen versehen.

Chart 154:



In der vorherigen Kursgrafik ist zu sehen, wie die Bewegungssegmente von Punkt 3X5 bis 5X5 des Displaced X-Sequentials X5 Kursmusters mit den Ziffern 1 bis 7 gekennzeichnet sind und die Sequenzbasis für die Prognose der Kursmusterform darstellen. Die zeitliche Ausprägung dieser Sequenzbasis beträgt 38 Kursbalken. Der Hochpunkt »3X5« liegt bei 16030.33 Punkten. Der Tiefpunkt »4X5« befindet sich bei 14818.71 Punkten, was eine preisliche Ausprägung von 1211,62 Punkten ergibt. In der nächsten Kursgrafik ist zu sehen, dass der X-Sequentials 5XZ Tiefpunkt des negativen Displaced X-Sequentials X5 Kursmusters am 28.9.2022 bei 11862.84 Punkten ausgebildet wurde. Somit fiel der Tiefpunkt auf die vollständige X-Sequentials Zeitzielprojekten und dessen subtrahierten Streubereichs. Hingegen ergab die 1/2 X-Sequentials Zeitzielprojektion inklusive Streubereiche kein zufriedenstellendes Resultat. Es wurde die Kursaktivität getroffen, innerhalb dessen die Kurse Widerstand an dem halben X-Sequentials 5XZ Kursziel fanden. Es ist zu erkennen, dass die X-Sequentials 5XZ Kursbewegung ausreichend Ähnlichkeit zur Sequenzbasis 3X5 bis 4X5 aufweist. Das 5X5 Hoch dieses X-Sequentials Kursmusters wurde am 18.1.10221 bei 16290.19 Punkten ausbildet. Das X-Sequentials 5XZ Tief wurde am 28.9.2022 bei 11862.84 Punkten formiert. Dieses ergibt eine preisliche Ausprägung von 4427,35 Punkten, was ein Verhältnis von 3,65 zur Sequenzbasis ergibt. Die Abwärtsbewegungssequenzen beanspruchten 220 Handelstage, was ein Verhältnis zur Sequenzbasis von 5,78 ergibt. Zu bemerken ist, dass die 5. Abwärtsbewegungssequenz nur etwas tiefer als die 3. Abwärtsbewegungssequenz liegt und hingegen die 5. Marktbewegungs-Sequenzbasis aufgrund einer Eröffnungslücke weitaus tiefer liegt als die 3. Marktbewegung-Sequenzbasis. Dieses, weil nicht zu er-warten ist, dass zu einem Moment gegebene Nachrichten basierte, Über– und Untertreibungen sich ähnlich wiederholen. Derartiges gehört zu den selten vorkommenden Ereignissen an der Börse.

Chart 155:

Das nächste Beispiel behandelt den CRB-Index. Der CRB-Index Index, ein Rohstoffindex, der sich aus mehreren Rohstoffterminkontrakten zusammensetzt, stieg bis zum 9.6.2022 auf $329.5902 an. Ein negatives X-Sequentials X7 Kursmuster indizierte einen Kursrückgang. Die konservativste Kurszielzonenprojektion zeigte einen Kursrückgang bis in den Kursbereich von $270.26 bis $247.86. Technisch wäre gar eine Korrektur bis in den Bereich von $241.1844 bis $219.1868 zu erwarten gewesen. Die Analyse der Sequenzbasis des negativen X-Sequentials X7 Kursmusters, die innerhalb der 3X7 zu 4X7 Marktbewegungen auftraten, gab Aufschluss über die zu erwartende Ausprägung der erwarteten Abwärtsbewegung. Diese Sequenzen sind in der nachfolgenden Kursgrafik mit 1,2,3,4 und 5 gekennzeichnet. Zu erwarten war demnach eine 1/2 7XZ Abwärtsbewegung bis $241.1844 bis $219.1868. Die Hälfte des X-Sequentials Zeitziels zeigte auf den 31.10.2022. Wurde zu diesem Datum der Betrag des ersten Bewegungssegments hinzuaddiert, ergab dieses den 2.12.2022 für einen Tiefpunkt. Bei einer ausgedehnten Abwärtsbewegung wäre ein Tiefpunkt um den 24.3.2023 zu erwarten gewesen.

Chart 156:



In der nächsten Kursgrafik ist zu sehen, dass zum Zeitziel am 2.12.2022 der Betrag des ersten Bewegungssegmentes nochmals hinzuaddiert werden musste, um den Tiefpunkt zu treffen, der ähnlich zum Tiefpunkt „5“ der Sequenzbasis ist. Zu erkennen ist, dass die Sequenzen „1“ bis „5“ ausreichend Ähnlichkeit zu den Bewegungssegmenten „1“ bis „5“ der Sequenzbasis aufweisen, um sagen zu können, dass sich zunächst Tiefpunkt ausgebildet hat.

Chart 157:

In der nächsten Kursgrafik ist jedoch zu sehen, dass diesem Tiefpunkt eine Seitwärtsbewegung folgte und der Rohstoff Korb Index infolge einer zu dem Zeitpunkt schlechten Nachrichtenlage das Tief der Sequenz "5" unterbot. Gar ist zu beachten, dass tiefere Kurse unterhalb der an-gebrachten "1/2 7XZ" Kurszielzone zu erwarten sind, da es in der Analysegrafik zu einer Überschneidung der Kursbalken mit der X-Sequentials Kursbalken Analysegeometrie kam. Wie bekannt, erreicht der Basiswert bei einer solchen Konstellation das entsprechende Kursniveau der Überschneidung. Das Kursniveau ist mittels einer horizontalen Linie gekennzeichnet. Die Kurszielzonen Zonen Projektion ist entsprechend anzupassen.

Chart 158:





Im nachfolgenden Chart ist der XETRA DAX Index im 45 Minuten Zeitfenster vom 30.6.2022 bis zum 3.10.2022 abgebildet. Der abgebildete Kursverlauf soll anhand der gegebenen Basissequenzen des jeweils vorliegenden X-Sequentials Kursmusters abgehandelt werden.

Chart 159:



In der nächsten Kursgrafik ist das gegebene X-Sequentials X5 Kurs-muster abgetragen. Es handelt sich um ein positives, bullishes Muster, das steigende Kurse erwarten lässt. Die Basislinie wurde bereits überboten und es sind so lange steigende Kurse zu erwarten, solange der Tiefpunkt "5X5" bei 12434.29 Punkten nicht unterboten wird. Es sind neben dem X-Sequentials 5XZ Kursziel bei 13265 Punkten, auch die X-Sequentials Zeitziele abgetragen. Ein Hochpunkt ist frühestens am 18.7.2022 um und spätestens am 19.7.2022 zu erwarten. Nach Erreichen des X-Sequentials 5XZ Kursziels bei 13265 Punkten, ist nach der-zeitigem Erkenntnisstand ein Kursrückgang bis zur X-Sequentials "X" Unterstützungsmarke bei 12783 Punkten zu erwarten.

Chart 160:

In der nächsten Kursgrafik sind alle Bewegungssegmente der Sequenzbasis durchnummeriert. Zu erwarten ist, dass die Marktbewegungen eine Ähnlichkeit zu den Basissequenzen aufweisen. Bei einem X-Sequentials X5 Kurmuster muss jedes Bewegungssegment der Sequenzbasis zur Kursprognose herangezogen werden. Der Unterschied ist, dass die formierten Sequenzen nach Punkt 5X5 aufgrund des X-Sequentials 5XZ Kursziels eine Trendkomponente aufweisen.

Chart 161:

Im nächsten Schritt wird nach Überkreuzen der Basislinie und im Kontext der Spekulation auf steigende Kurse, solange der Tiefpunkt 5X5 des X-Sequentials X5 Kursmusters nicht unterboten wird, auf Marktbewegungen gewartet, die Ähnlichkeiten mit den durchnummerierten Bewegungssegmenten des vorliegenden X-Sequentials X5 Kursmusters gewartet. Dieses ist manchmal erst durch das Erreichen des X-Sequentials X5 Kursziels gegeben. Die sich noch entwickelnden Marktbewegungen werden dann, wie bekannt, fortlaufend auf Basis der Kennzeichnungen der Sequenzbasis entsprechend eingestuft und fort-laufend prognostiziert. Als Grundlage für die Kennzeichnung der formierten Sequenzen im Zuge der erwartenden X-Sequentials 5XZ Aufwärtsbewegung und den Marktbewegungen danach, muss keine Perfektion gegebenen sein. Wie bekannt, ist eine "Ähnlichkeit" ausreichend. Dieses ist gedanklich gleich einem symmetrischen Verhältnis, wie dem einer Fibonacci Relation von 0,618 % oder 1,618 % im Zuge einer Marktanalyse. Die Ähnlichkeiten der Sequenzen zur Sequenzbasis ab Punkt 5X5 ist in der nächsten Kursgrafik zu sehen.

Chart 162:







Der Übersicht wegen wurden in der oben stehenden Kursgrafik die Kennzeichnungen der Sequenzbasis innerhalb des X-Sequentials X5 Kursmusters ab 32 entfernt. Die Nummerierung "42" wurde belassen. Diese befindet, sich an Punkt 5X5 des X-Sequentials Kursmusters.In der nachfolgenden Kursgrafik ist zu erkennen, dass es für den ersten X-Sequentials 5XZ Hochpunkt am 18.7.2022 bei 13062.23 Punkten notwendig gewesen ist, die Kurszielprojektion ab dem Tiefpunkt 5X5 anzubringen. Der entsprechende Hochpunkt fiel auf ein X-Sequentials Zeitziels. Die darauffolgende Abwärtsbewegung ist als 2. Sequenz eingestuft. Es handelt sich um die Gegenbewegung "X", die einerX-Sequentials 5XZ Aufwärtsbewegung folgt. Da sich der Tiefpunkt oberhalb der X-Sequentials "X" Linie befand, war von weiteren Kurssteigerungen auszugehen. Ohnehin wurden nur zwei Sequenzen "1" und "2" gekennzeichnet. Es war zu diesem Zeitpunkt von weiteren Aufwärtsbewegungen in Form der Sequenzen "7", "9" und "15" auszugehen. Die zugehörigen Gegenbewegungen "8","10-14" waren in diesem Zusammenhang einzukalkulieren. Einen Kursbalken nach dem zweiten X-Sequentials Zeitziel am 19.7.2022 ist am 20.7.2022 gleich zur Markteröffnung 13399.40 Punkte innerhalb einer Kurszielzone ein Hochpunkt bei 13399.40 Punkten aufgetreten, das ebenfalls als X-Sequentials 5XZ Hochpunkt einzustufen war. Dieses Marktbewegungssegment war ebenfalls als Sequenz "1" zu kennzeichnen, da dessen Kurszielprojektion von der Basislinie des X-Sequentials X5 Kursmusters ausging. Die darauffolgende Abwärtsbewegung bis zum 26.7.2022bei 13042.41 Punkten war die nach einer X-Sequentials 5XZ Marktbewegung folgende X-Sequentials "X" Gegenbewegung. Nachdem die Sequenz "1" (5XZ Hochpunkt) überboten wurde, lag am 29.7.0222 ab dem 9.45h Kursbalken ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt vor. Dieses ließ erwarten, dass der Markt nach einem Kursanstieg erneut zu diesem Punkt zurücklaufen wird, um sich anschließende oberhalb dessen zu behaupten. Die weitere Kategorisierung der X-Sequenzen ist der nachfolgenden Kursgrafik zu entnehmen. Der XETRA DAX Index bildete ein zweifaches X-Sequentials 5XZ Hoch am 16.8.2022 innerhalb des 10.30h Kursbalkens aus. Bei diesem Hochpunkt handelt es sich um die Sequenz mit der Nummer 15. Die Selbstähnlichkeit der gesamten Aufwärtsbewegung vom 14.7.2022 ab dem Tiefpunkt 5X5 bis zum Hochpunkt "2 5XZ", dem Sequenz Hochpunkt "15" und dem Doppelhoch durch die Sequenznummer 19, ist der Sequenzbasis ausgehend vom Tiefpunkt 5.7.2022 bei 12390.95 Punkten bis zum Punkt 2X5 am 8.7.2022 des X-Sequentials X5 Kursmusters zu entnehmen. Ausgehend vom Tiefpunkt 65X5 des X-Sequentials X5 Kursmuster betrug die Aufwärtsbewegung bis zur Sequenz 15 168 Kursbalken. Die Sequenz Basis bis zum Hochpunkt 2X5 des X-Sequentials X5 Kursmusters betrug 29 Kursbalken. Somit formierte die Aufwärtsbewegung bis zum Hochpunkt am 16.8.2022 bei 13947.85 Punkten das 5,79-fache der Sequenz Basis.





Wie den Charts mit den Nummern 161 und 163 zu entnehmen ist, folg-te der soeben behandelten Aufwärtsbewegung eine Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung war letzten Endes als eine inverse X-Sequentials 5XZ Marktbewegung einzustufen. In der nachfolgenden Xetra DAX Index 45 Minuten Kursgrafik ist die Sequenzbasis, die durch die Bewegungen von „2X5“ bis „5X5“ vorlagen und infolgedessen vom 1.9.2022 bei 12603.58 Punkten bis zum 13.9.2022 bei 13564.83 Punkten durch die Sequenzen 24 bis 31 eine Gegenbewegung in Aufwärtsrichtung formiert wurde, nochmals explizit abgebildet, da in diesem Zusammenhang am 14.9.2022 ein negatives, bearishes X-Sequentials X5 Kursmuster ausgebildet wurde. Die einzelnen Marktbewegungen sind mit den Buchstaben "a" bis "p" gekennzeichnet.

Chart 164:





Aufgrund des vorliegenden negativen, bearishen X-Sequentials X5 Kursmusters waren fallende Kurse zu erwarten. Die mit "a" bis "p" gekennzeichneten Marktbewegungen stellen die Sequenzbasis dar. Bekannt zu diesem Zeitpunkt ist, dass der Xetra DAX Index im Zuge einer X-Sequentials 5XZ invers Kursbewegung, dessen Abwärtszielzone erreicht hat (siehe Chart 162). Die letzten Marktbewegungssegmente ließen sich zudem als "40", "41" und "42" einordnen, sodass höchstwahrscheinlich keine weiteren Tiefpunkte zu erwarten waren.

In der nächsten Kursgrafik ist die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone in Abwärtsrichtung zu sehen. Diese verläuft von 12130 Punkten bis 11710 Punkten und kann als deckungsgleich mit der Abwärtszielzone in Chart 162 bezeichnet werden. Erwartet wird eine Trendumkehr in Aufwärtsrichtung, die der Form, wie sie in Chart 163, bis Punkt "p" zu sehen, entspricht. Angenommen wird zunächst, nachdem die Kurszielzone in Abwärtsrichtung erreicht wurde, zunächst ein Erreichen der 1/2 Kurszielzone in Aufwärtsrichtung (1/2 5XZ invers).

Die X-Sequentials Kurszielzonen sind der nachfolgenden Kursgrafik zu entnehmen. Hierfür ist es notwendig, dass sich die Kurse oberhalb der X-Sequentials „X“ Marke bei 12837 Punkten etablieren und nicht an dieser Marke durch kurzes Überbieten Widerstand finden, um im Anschluss weiter in Abwärtsrichtung zu tendieren und unterhalb von "42“ neue Tiefpunkte auszubilden. Zumal es auch zum vorliegenden Zeitpunkt erst sehr wahrscheinlich ist, dass die Kurse nach Unterbieten von Punkt "2X5" des X-Sequentials Kursmusters bei 12603.58 Punkten nach Erreichen der Kurszielzone in Abwärtsrichtung an diesen Ausbruchspunkt, dass einem X-Sequentials X2 Strukturpunkt entspricht, ansteigen werden. Regulär ist zu erwarten, dass die Kurse an solch einem X2 Punkt im Zuge des vorherrschenden Abwärtstrends Widerstand finden werden. Für einen Kursanstieg in der erwarteten Form ist es jedoch notwendig, dass die Kurse sich oberhalb dieser

X-Sequentials X2 Marke etablieren. Wir erinnern uns, dass an X-Sequentials X2 Strukturpunkten kursrelevante Ereignisse auftreten, die für den weiteren Kursverlauf maßgeblich sind. Wie bekannt, kann dieses dadurch geschehen, dass ein Kursmuster ausgebildet wird, dass einen höheren Tiefpunkt zum Tiefpunkt "42" (Chart 162) aufweist. Im nächsten Schritt wäre es notwendig, dass die X-Sequentials "X" Marke überboten wird, an der die Kurse normalerweise Widerstand finden. Diesem höheren Tiefpunkt würde dann eine größere Aufwärtsbewegung folgen. Im weiteren Verlauf der Kursentwicklung ist es auch zwingend, dass das nachfolgende Kursgeschehen eine ähnliche Form wie "a" bis "e" (wobei "e" dem Tiefpunkt "42" in Chart 163) besitzt und exakt wie "e"-"n" (höheres Tief und bis zum Ausbruch oberhalb der Sequenzbasis "p", wobei "p" im weiteren Verlauf gleichzusetzen ist mit dem Hochpunkt vor "a" in Aufwärtsrichtung strebt. Sollte der tatsächliche Kursverlauf (siehe hierzu Chart 165) nicht dem Kursverlauf entsprechen, der in der nächsten Kursgrfaik skizziert ist (chart 164), dann wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung nach Punkt 42 (Chart 162) oder Punkt "e" zu erwarten. Im nächsten Chart ist zunächst zu sehen, welche Art von Kursentwicklung und enstprechender Form zwingend einzutreffen hatte, damit eine Aufwärtsbewegung, im Aufbau ähnlich wie "p" einsetzen konnte. Im Zusammenhang mit dem X-Sequentials X2 Strukturpunkt ist auch das entsprechende Kursverhalten hervorgehoben.

Chart 165:





In der obigen Kursgrafik ist zunächst zu sehen, wie die tatsächliche Kursentwicklung ("a" bis "e") bis in die X-Sequentials Abwärtszielzone "1/25XZ" der Kursbewegung der Sequenzbasis ähnelt, nur dass diese, wie an den Umkreisungen zu sehen ist, durch derer die Eröffnungslücken hervorgehoben sind, größer ausfällt.

Ausgehend vom Tiefpunkt in der X-Sequentials 1/2 5XZ Kurszielzone bei 11862.84 Punkten ist ein Kursanstieg zu erwarten, der in seiner Form ähnlich aussieht wie die Marktbewegung "e" bis "p" und bis in die X-Sequentials 1/2 5XZ Kurszielzone in Aufwärtsrichtung bei 14400 Punkten bis 14805 Punkten verläuft. Dieses sind mindestens 2537,16 Punkte. Zur Orientierung hinsichtlich dessen, wie lange die Aufwärtsbewegung andauern wird, können nicht nur die Zeitziele des X-Sequentials Kursmusters, sondern auch die Dauer einer vorangegangenen Aufwärtsbewegung ausgehend von jeweiligem Tiefpunkt herangezogen werden. Die Aufwärtsbewegung in Chart Nummer 161 verlief von 12390.95 Punkten bis 13947.85 Punkten. Dieses sind 1556,9 Punkte. Der Kursanstieg dauerte 351 Kursbalken im 45 Minuten Zeitfenster an. Werden 1556,9 Punkte durch 351 geteilt, dann ergibt dieses 4,435. Werden 2537,16 Punkte durch 4,435 geteilt, dann ergibt dieses 572. Es ist somit zu erwarten, dass der Kursanstieg von "e" bis "p" ungefähr 572 Kursbalken betragen wird. Um diesen Betrag bei der Zeitzielprojektion des

X-Sequentials Kursmusters zu projizieren, war eine vierfache Zeitzielprojektion einschließlich des Abzugs der zeitlichen Ausprägung des ersten Bewegungssegmentes nach Punkt 5X5 als Streubereich notwendig, was den Zeitraum vom 13.12.2022 bis 20.12.2022, oder die 3.5-fache Zeitzielprojektion zuzüglich des ersten Bewegungssegmentes als Streubereich, was den Zeitraum vom 7.12.2022 bis zum 14.12.2022 als Zeitzielzone für einen Hochpunkt ergab. Die tatsächliche Entwicklung ist der nächsten Kursgrafik zu entnehmen.

Chart 166:

Im obigen Chart ist zu sehen, wie der Basiswert tatsächlich in Aufwärtsrichtung ein Kursmuster formierte, das ähnlich der Sequenzbasis „a“ bis „p“ ist. Der Sequenz Hochpunkt „p“ fiel in die ermittelte Zeitzielzonen.

Im obigen Chart ist mittels einer gestrichelten, blauen horizontalen Linie der zweifache Abtrag des X-Sequentials "X" Unterstützungsbereich in Aufwärtsrichtung. Der DAX-Index fand an dieser Linie Unterstützung. Liegt ein Aufwärtstrend vor, dann ist es charakteristisch, dass nach Erreichen einer 1/2 X-Sequentials "Z" Aufwärtszielzone nicht die X-Sequentials "X" Unterstützungsmarke erreicht wird, sondern der Markt an den Abträgen des X-Sequentials "X" Unterstützungsbereichs Unterstützung findet. Implikation dessen ist, dass sich die Aufwärtsbewegung bis in die gesamte X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone fortsetzen wird.

Hier sollte die Marktbewegung nach dem Hochpunkt "p" am 13.12.2022 eine ähnliche Form aufweisen, wie diese durch die Sequenzen nach "e" ab dem 28.9.2022 gegeben ist.

In der nächsten Kursgrafik ist dieses mittels blauer, diagonaler Linien gekennzeichnet.

Chart 167:



Im nächsten Chart ist zu sehen, wie die vollständige X-Sequentials inverse 5XZ Kurszielzone bei 15320 Punkten bis 15740 Punkten am 2.2.2023 mit einem Hochpunkt bei 15520.97 Punkten erreicht wurde. Dieses entspricht der sechsfachen Zeitzielprojektion abzüglich des ersten Bewegungssegmentes nach dem Tiefpunkt 5X5.

Chart 168:





Das nächste Beispiel behandelt den EUR/USD im 5 Stunden Zeitfenster.

Es liegt gegen Ende 2019 bis zum Frühjahr ein positives, bullishes X-Sequentials X7 Kursmuster vor, dass steigende Kurse erwarten ließ.

Wie bekannt muss bei der Prognose der Form nebst Kursziel und Zeitziel Projektion des X-Sequentials Kursmuster bei einem X-Sequentials X7 Kursmuster die Marktbewegung von Punkt 3X7 zu 4X7 herangezogen werden. Entsprechend wurde die Sequenzbasis, die in der Marktbewegung 3X7 bis 4X7, mit den Ziffern 1,2,3,4,5,6 und 7 gekennzeichnet. Es ist zu erwarten, dass die Marktbewegungen, nachfolgend als "Sequenz" bezeichnet, ähnlich aussehen wie die durchnummerierten Bewegungssegmente der Sequenzbasis 3X7 bis 4X7.

Dieses ist in der nächsten Kursgrafik zu sehen.

Chart 169:

In der obigen Kursgrafik sind die Marktbewegungen ausgehend vom

X-Sequentials 7X7 Tiefpunkt bis zum Hochpunkt zu sehen. Um den Hochpunkt am 6.1.2021 bei 1.23495 zu treffen, bedurfte es einer zwei-fachen X-Sequentials Zeitzielprojektion abzüglich der Hälfte des ersten Bewegungssegmentes, dessen Hochpunkt am 10.6.20202 bei 1.14225 USD zu verzeichnen war. Zudem war eine zweifache Kurszielprojektion, zuzüglich des halben 6X7 zur Basislinie Kursbereichs notwendig, um den Hochpunkt zu projizieren. Genauso kompliziert, wie die Sequenz-basis als Vorgabe galt, genauso kompliziert fiel die X-Sequentials 7XZ Marktbewegung aus. Dieses ist schon daran zu erkennen, dass eine zweifache Kurszielprojektion, nebst Kurszielzone notwendig war, die am äußeren Ende der Kurszielprojektion angebracht werden musste. Die Marktbewegung nach dem X-Sequentials7XZ Tiefpunkt bis zum "2 7XZ" Hochpunkt dauerte 1037 Kursbalken an. Die Sequenzbasis um-fasste 67 Kursbalken. Somit lag eine 15,47-fache Ausprägung auf der Zeitebene vor. Die Sequenzbasis wies eine Spanne von 251,3 Pips auf. Die Sequenzen bis zum zweifachen X-Sequentials 7XZ Hochpunkt um-fassten gesamte 1716,5 Pips. Dieses entspricht einem Verhältnis von 6,83. Der EUR/USD soll auf 1 Tagesbasis weiter betrachtet werden, da nach dem zweifachen X-Sequentials 7XZ Hochpunkt die X-Sequentials "X" Marktbewegung in Abwärtsrichtung folgt. In der nachfolgenden Kursgrafik ist zu sehen, wie der EUR/USD bis an die Mittellinie des X-Sequentials "X" Kursbereichs heranlief, dort Unterstützung fand und nach einer Gegenbewegung weiter in Abwärtsrichtung verlief, bis infolgedessen der tiefste Punkt des zugrundeliegenden X-Sequentials X7 Kursmusters "7X7" unterboten wurde, sodass ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt vorlag. Nebst dem Finden von Unterstützung und Widerstand an diesem Punkt war zu erwarten, dass er EUR/USD die Aufwärtsziele des X-Sequentials X7 Kursmusters realisiert und dass die X-Sequentials X2 im weiteren Verlauf der Kursentwicklung nach Erreichen dieser Abwärtsziele nochmals erreicht wird. Es war zudem eine sechs-fache X-Sequentials X7 Zeitzielprojektion notwendig, um das finale Tief "2 7XZ invers" zu treffen.

Chart 170:

Sollte, gemäß einer Sequenzbasis, die letzte Sequenz in Form eines

X-Sequentials 7XZ Hochpunktes von einem Markt formiert werden und sollte diese mit einer X-Sequentials Kurszielprojektion, keine 3/6 X-Sequentials Kurszielprojektion, sondern die des X7 Kursmusters zusammenfallen und sollte es der Fall sein, dass die darauffolgende, in Gegenrichtung verlaufende, Marktbewegung Ähnlichkeit mit der Form der Marktbewegung aufweist, die der Sequenzbasis folgt, welche gleich der 4X7 zu 5X7 Marktbewegung ist und in diesem Fall ist die Ähnlichkeit bezogen die Marktbewegung von Punkt 4X7 bis 5X7 gemeint, dann ist es durchaus möglich, unter Beachtung der gegebenen Skalierung, welche die Kurszielprojektion(en) nach dem finalen Kursextremum (in diesem Fall (2) 7XZ) darstellt, dann kann durchaus, die Folgebewegungen einer Sequenzbasis für eine fortgesetzte Marktprognose herangezogen werden. Wie in der vorherigen Kursgrafik zu erkennen, ist, war es tatsächlich der Fall, dass die Marktbewegung nach dem zweifachen X-Sequentials 7XZ Hochpunkt Ähnlichkeiten zur Sequenzbasis ab Punkt 4X7 aufwies. Zunächst ist in der nächsten Kursgrafik die Marktbewegung von 4X7 bis 5X7, mit Buchstaben gekennzeichnet zu sehen.

Chart 171:

Der nächste Chart stellt die Abwärtsbewegung des EUR/USD dar und erfüllt die gestellten Anforderungen an die Ähnlichkeit der Form.

Chart 172:

In der nächsten Kursgrafik wird der Stundenchart und die Sequenzbasis mit der tatsächlichen Marktbewegung bis zum zweifachen 7XZ inversen Abwärtsbewegung verglichen.

Chart 173:



Die Sequenzbasis, sofern die Marktbewegung von 4X7 bis 5X7 als solche bezeichnet werden kann, betrug 37 Handelstage. Die Abwärtsbewegung vom zweifachen X-Sequentials 7XZ Hochpunkt bis zum zweifachen 7XZ invers Tiefpunkt am 28.9.2022 bei 0.95359 USD betrug 450 Kursbalken auf 1 Tagesbasis.

Die "Sequenzbasis" betrug 461,3 Pips. Die zuvor erwähnte Abwärtsbewegung betrug 2.813,6 Pips. Dieses entspricht einem zeitlichen Verhältnis von 12,16 und einem preislichen Verhältnis von 6,1.

Der Begriff "Sequenzbasis" wurde zuvor deswegen in Anführungsstrichen dargestellt, weil dieses eigentlich nicht das offizielle Regelwerk ist. Jedoch ist klar, dass wen ein Hochpunkt oder Tiefpunkt formiert wurde, zwangsläufig eine Bewegung in Gegenrichtung zu erwarten ist. Durchaus können sich Marktbewegung zugehörig einem X-Sequentials Kursmuster im Anschluss an ihrer Sequenzbasis ähnlich ausspielen. Dieses wäre in diesem Beispiel nicht der Fall gewesen, wenn der EUR/USD Unterstützung an der X-Sequentials "X" Marke gefunden hätte und im Anschluss in Aufwärtsrichtung verlaufen wäre.Das nachfolgende Beispiel behandelt ein bearishes, negatives X-Sequentials X7 Kursmuster beim DAX Index, dass im 5 Minuten Zeitfenster auftrat. Dieses Kursmuster ließ tiefere Kurse erwarten.

Gemäß dem Regelwerk ist die Sequenzbasis durch die Bewegungssegmente der Marktbewegung "3X7" bis "4X7" gegeben. Diese Sequenzbasis ist mit den Buchstaben „a“ bis „j“ gekennzeichnet und umfasst auf der fünf Minuten Zeitebene 34 Kursbalken. Die Seitwärtsbewegung von "f" bis j" wurde deswegen einbezogen, da es vorkommt, dass bei den tatsächlich formierten Sequenzen bis zum X-Sequentials 7XZ infolge einer Seitwärtsbewegung ein vorheriges Tief, das gleich der Sequenzbasis"f" ist, marginal unterboten werden kann. Hingegen beträgt die zeitliche Ausprägung der Sequenzbasis von "a" bis "f", 22 fünf Minuten Kursbalken. Die preisliche Ausprägung beträgt 72,09 Punkte.

Chart 174:





Gemäß der Sequenzbasis des X-Sequentials X7 Kursmusters ist dem-nach eine Abwärtsbewegung zu erwarten, die in der Form ähnlich zu den Bewegungssegmenten "a" bis "f "bis "j" ausfallen wird. Dieses ist in der nächsten Kursgrafik zu sehen.

Chart 175:





Im obigen Chart ist zu sehen, dass zunächst die 1/2 X-Sequentials 7XZ Kurszielzone in Abwärtsrichtung erreicht wurde. Während der Hochpunkt "7X7" mit "a" zu kennzeichnen war, entspricht das erste Tief innerhalb der 1/2 X-Sequentials 7XZ Kurszielzone der Sequenz "b", wobei der zweite tiefere Tiefpunkt als Sequenz "d" zu kennzeichnen war und der Tiefpunkt marginal tiefer als das der Sequenz "b" lag. Die Folge Sequenz "e" verlief höher als in der Sequenzbasis gegeben, fand aber letzten Endes Widerstand an der X-Sequentials "X" Marke. Der DAX-Index verlief am Folgetag tiefer und erreichte mit der Sequenz "f" die vollständige X-Sequentials 7XZ Abwärtszielzone. Zu diesem Zeitpunkt lag ein X-Sequentials X2 Ausbruchspunkt vor, der in der Kursgrafik mittels einer blauen horizontalen Linie gekennzeichnet ist. Der DAX Index fand an dieser Marke Widerstand und formierte mit den Sequenzen „g“, „h", „i" und „j" ausreichend Ähnlichkeit zur Sequenzbasis, wobei der Tiefpunkt der „j" 1,97 Punkte unterhalb des Tiefpunkts der Sequenz „f" lag. Marginale Abweichungen sind bei der Prognose der Kurmusterform hinsichtlich Ähnlichkeiten zur Sequenzbasis einzukalkulieren. Ausgehend von der Sequenz „a“ bis zur Sequenz „f“ beträgt die zeitliche Distanz 143 Kursbalken auf 5 Minuten Basis, was der 6,5-fachen Ausprägung zur Sequenzbasis beträgt. Die zeitliche Ausprägung der Sequenz „a“ bis „f“ beträgt 291 Kursbalken auf 5 Minuten Basis. Dieses beträgt das 8,5-fache zur Sequenzbasis. Vom Tiefpunkt der Sequenz „j“ bis zum X-Sequentials 1/2 7XZ Hochpunkt beträgt, liegt eine 7,68-fache Ausprägung zur Sequenzbasis vor, was 169 Kursbalken auf 5 Minuten Basis entspricht. Die preisliche Ausdehnung der Sequenzbasis bis „a“ betrug 51,65 Punkte, wobei die Marktbewegung bis zum X-Sequentials 1/2 7XZ Hochpunkt über 384,96 Punkte verlief. Dieses entspricht dem 7,45-fachen der Sequenzbasis.

Die preisliche Ausprägung der Sequenzbasis vom Hochpunkt „a“ bis zum Tiefpunkt „j“ dieser betrug 72,09 Punkte (der Tiefpunkt wurde bei der Sequenzbasis bereits mit „f“ erreicht). Hingegen beträgt die preisliche Ausdehnung der Sequenzen „a“ bis „j“ 247,37 Punkte. Dieses entspricht einer 3,43-fachen Vergrößerung zur Sequenzbasis.

Wird eine Abwärtszielzone eines X-Sequentials Kursmusters erreicht, in diesem Fall die "7XZ" Kurszielzone, dann ist zu erwarten, dass die X-Sequentials "X" Marke dieses Kursmusters, diese liegt bei 15450 Punkten, erreicht wird. Etablieren sich die Kurse im Anschluss oberhalb dieser "X" Marke, dann kann das Erreichen eines Kurszieles in Aufwärtsrichtung des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters erwartet werden. In diesem Fall entspricht das dem Kursziel bei 15640 Punkten und ist gleich dem "1/2" X-Sequentials Aufwärtsziel. Der Abtrag der Hälfte des "5X7" zu "6X7" Kursbereichs, dessen Mittel den X-Sequentials "X" Widerstandsbereich/Unterstützungsbereich darstellt, in Aufwärtsrichtung oder in Abwärtsrichtung ergibt die "1/2 7XZ invers" Kurszielzone. Wie beim EUR/USD Beispiel war auch hier eine Ähnlichkeit der Bewegungssegmente gegeben. Es ist damit zu rechnen, dass die bis zur 1/2 X-Sequentials 7XZ Kurszielzone erwartete Aufwärtsbewegung ähnlich dem Aufwärtssegment "a" der Sequenzbasis ist. Zur besseren Visualisierung kann auch gesagt werden, die Aufwärtsbewegung bis zum X-Sequentials 7XZ Aufwärtszielzone ähnlich sein wird, zu den Bewegungssegmenten 4X7, zu 5X7, zu 6X7 und 7X7 der Sequenzbasis. Dieses ist in der nächsten Kursgrafik zu sehen.

Chart 176:



Wird eine Abwärtszielzone eines X-Sequentials Kursmusters erreicht, in diesem Fall die "7XZ" Kurszielzone, dann ist zu erwarten, dass die X-Sequentials "X" Marke dieses Kursmusters, diese liegt bei 15450 Punkten, erreicht wird. Etablieren sich die Kurse im Anschluss oberhalb dieser "X" Marke, dann kann das Erreichen eines Kurszieles in Aufwärtsrichtung des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters erwartet werden. In diesem Fall entspricht das dem Kursziel bei 15640 Punkten und ist gleich dem "1/2" X-Sequentials Aufwärtsziel. Der Abtrag der Hälfte des "5X7" zu "6X7" Kursbereichs, dessen Mittel den X-Sequentials "X" Widerstandsbereich/Unterstützungsbereich darstellt, in Aufwärtsrichtung oder in Abwärtsrichtung ergibt die "1/2 7XZ invers" Kurszielzone. Wie beim EUR/USD Beispiel war auch hier eine Ähnlichkeit der Bewegungssegmente gegeben. Es ist damit zu rechnen, dass die bis zur 1/2 X-Sequentials 7XZ Kurszielzone erwartete Aufwärtsbewegung ähnlich dem Aufwärtssegment "a" der Sequenzbasis ist. Zur besseren Visualisierung kann auch gesagt werden, die Aufwärtsbewegung bis zum X-Sequentials 7XZ Aufwärtszielzone ähnlich sein wird, zu den Bewegungssegmenten 4X7, zu 5X7, zu 6X7 und 7X7 der Sequenzbasis. Dieses ist in der nächsten Kursgrafik zu sehen.

Chart 177:



In der Kursgrafik liegen drei X-Sequentials X2 Strukturpunkte vor. Zwei von diesen befinden sich im unteren Bereich des zuvor in der Kursgrafik zu sehenden Kursverlaufs. Ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt befindet sich im oberen Bereich des zuvor in der Kursgrafik zu sehenden Kursverlaufs. Wie bekannt kann sich ein Basiswert innerhalb einer solchen, vorliegenden Konstellation länger aufhalten und infolgedessen in seitwärts Richtung verlaufen. Ein Seitwärts verlauf kann deshalb erwartet werden, weil der Basiswert zunächst einen solchen durch das Wiedererreichen eines oberen X-Sequentials X2 Strukturpunkts etabliert und des Weiteren die Marktbewegungssegmente (Sequenzen) infolgedessen eine zur Sequenzbasis ähnliches Kursmuster, mit "b","c","d", und "e" (jeweils in rot) ausgebildet hat. Zu erwarten ist nun eine Marktbewegung, die ähnlich ist zu denen der Sequenzbasis. Somit kann in einer seitwärts Richtung verlaufenen Marktbewegung eine Verkettung zur Sequenzbasis ähnlicher Kursmuster auftreten.

Eine solche Verkettung wird, solange Bestand haben, bis der Basiswert in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung ausbricht. Dieses ist in der nächsten Kursgrafik zu sehen. Es ist ein Ausbruch in Aufwärtsrichtung zu erkennen. Zu sehen ist, dass nach einer Abwärtssequenz "f", die Sequenzen "g", "h", "i", "j" erwartet wurden, der Markt jedoch über die Sequenz "g" hinaus weiter in Aufwärtsrichtung tendierte, sodass die Verkettung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden war. Der Basiswert stieg in der Folge bis 15705.89 Punkten an und überbot somit den vorherigen Hochpunkt vom 9.2.2023 bei 15658.56 Punkten. Die vollständige X-Sequentials 7XZ invers Kurszielzone wurde somit nicht erreicht. Im Anschluss wurde die vorherige Handelsspanne unterboten.

Als kursrelevantes Ereignis innerhalb der unteren X-Sequentials X2 Konstellation war somit ein Ausbruch aus der gegebenen Verkettung der Ähnlichkeit der Sequenz zur Sequenzbasis gegeben. Somit zerbrach diese Ähnlichkeit. Auch lag ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster vor, dessen Kaufsignal ausgelöst wurde. In der Kursgrafik wurde hier nur eine grüne Basislinie am Tiefpunkt der Sequenz "d" angebracht. Verglichen mit der Sequenzbasis ist zu erkennen, dass die Sequenzen in ihrer preisliche und zeitlichen Ausdehnung erneut ein Vielfaches zur Sequenzbasis betragen.

Chart 178:



In der nächsten Kursgrafik ist zu sehen, wie analysierte Ähnlichkeit bei der darauffolgenden Abwärtsbewegung gewissermaßen bestehen geblieben ist, nur mit dem Unterschied, dass eine Trendkomponente gegeben war.

Chart 179:



Demnach verlaufen bei Vorhandensein einer Trendkomponente die Sequenzen in die primäre Bewegungsrichtung »länger« als die Sequenzbasis, was auch beim nächsten Beispiel zu bemerken ist. Es handelt sich in der nächsten Abbildung um den Kursverlauf des Dow Jones Industrial Indexes im 120 Minuten Zeitfenster am Hochpunkt vom 8.11.2021 bei 36446.34 Punkten bis zum 22.4.2022. Mit dem Hochpunkt vom 8.11.2021 ging ein X-Sequentials X5 Kursmuster einher, dass tiefere Kurse erwarten ließ. Die Sequenzbasis ist mit den Kennzeichnungen »0« bis »10« in schwarzer Beschriftung versehen. Dokumentiert ist zugleich die Anzahl der Kursbalken, sowie die preisliche Ausdehnung. Die Sequenzen sind äquivalent in roter Schrift gekennzeichnet. Zusätzlich zu der Anzahl der Kursbalken ist das Verhältnis der Sequenzen zu Sequenzbasis in Klammern dokumentiert.

Chart 180:



Die Sequenzen »1« bis »3« besitzen preislich eine 1,48-fache Proportionalität zur Sequenzbasis. Hingegen liegt zeitlich eine Verkleinerung mit dem Faktor 0,47 vor. Sequenz »9« weist eine ausgeprägte Trendkomponente zur Sequenzbasis vor. Zeitlich liegt eine 4,44-fache und preislich liegt eine 2,32-fache Vergrößerung vor.

Sequenz »10« ist zeitlich um das 3,54-fache ausgeprägter als die Sequenzbasis. Hingegen liegt preislich eine 1,40-fache Proportionalität vor.

In diesem sechsteiligen, kostenlosen Kurs habe ich das gesamte X-Sequentials, Chartanalyse Repertoire zusammengefasst. Der Leser, die Leserin, wird nach Studium dieses Materials in der Lage sein, eigenständige Chartanalysen und Kursprognosen zu erstellen. Auch wird es möglich sein, selbstständig zu traden. Ich möchte an dieser Stelle diesen Kurs abschließen.