Adyen: der niederländische Zahlungsanbieter expandiert nach Deutschland!

Symbol: ADYEN ISIN: NL0012969182

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des niederländischen Zahlungsanbieters bewegt sich charttechnisch in einer neutralen Phase und legte im vergangenen Halbjahr etwas über 4 Prozent zu. Die oberhalb des 20er-EMA liegende Seitwärtsbewegung der letzten beiden Wochen verschlankt sich zusehends, so dass wir einen Breakout in Kürze erwarten.

Chart vom 04.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 1437.6 EUR

Meinung: Aktuell bemerkenswert bei Adyen sind die gestiegenen Zahlen: Der Umsatz erhöhte sich um 33 Prozent auf 1,3 Mrd. EUR und das prozessierte Volumen stieg im Jahr 2022 um 49 Prozent auf 768 Mrd. EUR. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern hat das Unternehmen aus Amsterdam seine Belegschaft seine Belegschaft verstärkt und expandiert insbesondere in Deutschland. Ein gerade vorgestellter Referenzkunde ist übrigens der deutsche Dauerfußballmeister FC Bayern München.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns an der genannten Seitwärtsrange. Wenn wir den Stop Loss wie im Chart skizziert platzieren, haben wir eine sehr solide Unterstützung mit den beiden gleitenden Durchschnitten und der magischen 1400-EUR-Marke. Als Kursziel dient uns das Pivot-Hoch vom 2. Februar. Die Kurslücke aus der zweiten Februarwoche sollte den Weg nach oben nicht wirklich aufhalten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ADYEN.

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2023

