Adobe: der Spezialist für Grafik-Software ist ein Breakout-Kandidat!

EU-Kommission prüft Figma-Übernahme! „OK“ könnte einen Schuss nach oben bei der Adobe-Aktie (ADBE) bewirken!

Symbol: ADBE ISIN: US00724F1012

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Adobe-Aktie verzeichnet ein Halbjahresplus von circa 47 Prozent. Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch formiert sich eine Seitwärtsrange in Höhe des 20-Tagedurchschnitts, die sich bald in Richtung Norden auflösen könnte.

Chart vom 16.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 514.49 USD

Meinung: Adobe will den Wettbewerber Figma für 20 Milliarden EUR übernehmen. Momentan prüft die EU-Kommission, ob hier eine wettbewerbsrechtliche Verzerrung vorliegen könnte. Tatsache ist, dass das Unternehmen im Bereich der Grafik-Software sowieso schon eine herausragende Stellung innehat und Figma das hauseigene KI-Tool Firefly recht gut ergänzen würde. Fraglich ist, ob die Behörden in Brüssel den Zusammenschluss der beiden US-Firmen auf Dauer verhindern können oder sich nur als Papiertiger erweisen. Sobald der Deal durch ist, haben wir quasi einen Freifahrtschein für einen Long Trade in Adobe!

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stop Loss ergeben sich aus der Seitwärtsbewegung der letzten Tage. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 31. Juli. Adobee meldet frische Quartalszahlen am 14. September, so dass wir den Swingtrade mehrere Wochen lang laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ADBE.

Veröffentlichungsdatum: 17.08.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

