Adobe: die Kurslücke vom Dezember ist geschlossen! Was nun?

Adobe (ADBE) – ISIN – US00724F1012

Die Adobe-Aktie legte im vergangenen Halbjahr um rund 16 Prozent zu. Auffällig ist die Kurslücke vom 13. auf 14. Dezember. Im Zuge der anschließenden Seitwärtsbewegung konnte sich das Wertpapier wieder auf der Oberseite der gleitenden durchschnitte etablieren, das zuvor genannte Gap Down schließen und steht nun bereit für einen Bounce in Richtung Norden.

Meinung

Der oben genannte Kurseinbruch steht in Zusammenhang mit der Meldung zum vierten Quartal. Die Zahlen waren zwar überzeugend, der Ausblick aber eher verhalten und die ebenfalls verkündete Adhoc-Nachricht das die US-Handelkommisiion FTC wegen der Abo-Modelle von Adobe ermittelt, schlug den Aktionären aufs Gemüt. Neue Infos gibt es dazu bislang nicht, jedoch sieht es charttechnisch so aus, als hätten die Börsianer die Meldung zwischenzeitlich verdaut und in ihre Überlegungen eingepreist.

Idealerweise könnten jetzt noch ein oder zwei kürzer Tageskerzen kommen, so dass sich eine geringere Risikospanne anbietet. Falls die Tech-Werte aber weiterhin bullisch bleiben, könnte es aber schon heute zum Bounce kommen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Adobe ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ADBE.

Veröffentlichungsdatum: 23.01.2024

