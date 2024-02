Adobe: Doppeltop und tschüss

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Der US-Softwareentwickler sieht sich Kritik von Anlegern ausgesetzt, dass die künstliche Intelligenz dem Konzern in einigen Unternehmensbereichen schaden könnte. Im Umkehrschluss hat dies einen massiven Kursverfall Ende der abgelaufenen Woche ausgelöst, auch der Handelsstart in die neue Woche dürfte unter negativen Vorzeichen starten.

Das letzte Verlaufshoch markierte Adobe bei 699,54 US-Dollar im November 2021, im Anschluss konsolidierte das Papier in den Unterstützungsbereich aus 2019/2020 um 275,00 US-Dollar talwärts. Von dort aus startete anschließend eine starke Rallyebewegung und führte geradewegs auf 638,25 US-Dollar bis Ende Januar aufwärts. Dort stoppte jedoch die starke Rallye der letzten Monate abrupt, in der abgelaufenen Handelswoche schmissen Investoren die Aktie im hohen Bogen aus ihren Depots und lösten dadurch einen Kursrutsch aus, der sich zu Beginn der verkürzten Handelswoche in den USA fortzusetzen scheint.

Auffangpunkte klar definiert

Zunächst wird bei Adobe ein schwächerer Handelsstart erwartet, taxiert wird das Papier derzeit um 540,00 US-Dollar. Im regulären Handel könnte es nach charttechnischer Auswertung weiter in Richtung des 38,2 % Fibonacci-Retracements wie der Kursmarke von 498,49 US-Dollar weiter talwärts gehen. Dort würde die Aktie zudem noch auf den von unten herbeieilenden EMA 200 treffen. Misslingt an dieser Stelle jedoch eine Stabilisierung, dürfte der Wert rasch in den Bereich von 415,00 US-Dollar durchgereicht werden. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über die aktuellen Jahreshochs von 638,25 US-Dollar gelingen, damit die Chance auf einen Folgeanstieg an die Rekordstände von 699,54 US-Dollar erfolgen kann.

Adobe Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

563,34 // 580,69 // 596,15 // 610,33 // 628,07 // 638,25 US-Dollar

Unterstützungen:

532,64 // 498,70 // 475,00 // 461,63 // 440,63 // 423,58 US-Dollar



Fazit:

Ausgehend von der temporären Schwäche der Adobe-Aktie könnte ein Short-Investment mit Zielen bei 498,49 US-Dollar und darunter 485,44 US-Dollar ganz interessant werden. Als Zugvehikel würde sich hierzu beispielshalber das Open End Turbo Shirt Zertifikat WKN KJ47M5 anbieten. Vom gegenwärtigen Niveau aus entspreche dies einer Renditechance von 99 Prozent, rechnerisches Ziel des Scheins läge am Ende bei 10,99 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 569,00 US-Dollar vorläufig nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 3,24 Euro ergeben. Wegen der heftigen Abschläge aus der abgelaufenen Handelswoche ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, weshalb ein Trade auch nicht einfach werden dürfte.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

KJ47M5

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

5,31 - 5,51 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

592,0215 US-Dollar

Basiswert:

Adobe Inc.

KO-Schwelle:

592,0215 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

546,66 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

10,99 Euro

Hebel:

9,2

Kurschance:

+ 99 Prozent

Börse Frankfurt



