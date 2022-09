Adidas: Weiter Finger weg!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der fränkische Sportartikelhersteller (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) kommt einfach nicht mehr auf die Beine.



Seit nun über einem Jahr befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung! In dieser Zeit hat sich der Börsenwert mehr als halbiert! Am 26.08.22 wurde das bisherige Jahrestief (violette Linie) unterboten und in der Folge reiht sich ein neues Tief an das andere. Auch am heutigen Donnerstag zeigt sich der Kurs erneut schwächer: Nach einer Eröffnung bei 142,66 Euro notiert Adidas aktuell bei 140,68 Euro. Solange hier keine klaren Tendenzen einer Bodenbildung erkennbar sind, bleiben wir an der Seitenlinie und lassen die Finger von Neuengagements weg.

Adidas Tageschart

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.