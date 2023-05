Adidas: Vertrauensvorschuss stützt den Kurs!

Der beträchtliche Kursverfall bei Adidas im Ausmaß von 72 Prozent wurde allein durch die Nachricht von der Ablöse Kasper Rorsteds durch den neuen CEO Björn Gulden gestoppt. Björn Gulden sieht das Jahr 2023 als Übergang und weist durch Lagerabverkauf und Sonderabschreibungen einen beträchtlichen Verlust aus.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Adidas, Kasper Rorsted, hat den Sportartikelkonzern in Schieflage gebracht. Rückläufige Umsätze in China, hohe Lagerbestände, der Bruch mit dem US-Skandalrapper Kanye West und anhaltend schwache Profitabilität beschreiben die Eckdaten, die der neue CEO Björn Gulden zu verbessern hat. Vor der heutigen Hauptversammlung ist der Unmut bei den Investoren groß. Auch 2023 ist kein Gewinn in Sicht. Dennoch konnte der neue CEO bei der Öffnung der Bücher zum ersten Quartal 2023 am 5. Mai die Marktteilnehmer positiv überraschen. Die Umsätze stagnierten bei 5,3 Milliarden Euro, obwohl die Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Zum Chart

Die neue Hoffnung bei Adidas ist auch am Aktienkurs ablesbar. Seit Bekanntwerden der Personalrochade hat der Kurs 73 Prozent hinzugewonnen. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Kurs auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 14. November 2022 lag der Kurs bei 137,10 Euro. Der fortgesetzte Kursanstieg wurde durch die Öffnung der Bücher zum 4. Quartal am 9. Februar 2023 unterbrochen. Dabei reagierte die Aktie mit einem Gap nach unten von guten 10 Prozent, wobei der weitere Verlauf das niedrigere Niveau halten konnte. Am 5. Mai überraschte Gulden die Marktteilnehmer im Zuge der gemeldeten Quartalszahlen wieder positiv. Dabei wurde der gewichtige Kernwiderstand bei 156,56 Euro bestätigt. Der Vertrauensvorschuss für Björn Gulden könnte dafür sorgen, dass auch der Widerstand bei 188,46 Euro getestet wird. Der CEO macht im Geschäftsjahr 2022/23 noch einmal Tabula rasa und loggt einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro ein, um eine erfolgreiche Basis für die Jahre danach zu legen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

188,46 // 219,35 Euro

Unterstützungen:

156,56 // 136,22 Euro



Fazit

Der beträchtliche Kursverfall bei Adidas im Ausmaß von 72 Prozent wurde allein durch die Nachricht von der Ablöse Kasper Rorsteds durch den neuen CEO Björn Gulden gestoppt. Björn Gulden sieht das Jahr 2023 als Übergang und weist durch Lagerabverkauf und Sonderabschreibungen einen beträchtlichen Verlust aus.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB1EXW) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Adidas in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,15 profitieren. Das Ziel sei bei 195,01 Euro angenommen (8,25 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 31 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 138,28 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,58 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB1EXW

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,09 – 5,18 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

112,96 Euro

Basiswert:

Adidas AG

KO-Schwelle:

112,96 Euro

akt. Kurs Basiswert:

163,89 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,25 Euro

Hebel:

3,15

Kurschance:

+ 59 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



