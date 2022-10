Adidas: Langfristtrend im Blick

Eine der beliebtesten Aktien der Investoren aus den letzten Monaten liegt gerade auf der Schlachtbank und wird konsequent zerlegt. Aus technischer Sicht allerdings kommt langsam ein Hoffnungsschimmer auf, die Hoffnungen liegen nun auf dem langfristigen Aufwärtstrend im Chartverlauf.

Seit nunmehr Anfang August tendiert das Wertpapier von Adidas talwärts und musste innerhalb der laufenden Crashphase Verluste von 336,26 Euro auf 99,10 Euro hinnehmen. Dadurch hat sich der Wert allerdings zeitgleich an seinen langfristigen Aufwärtstrend begeben, wo aus charttechnischer Sicht eine mehrere Wochen anhaltende Erholung einsetzen könnte. Vorläufig allerdings wird bei der Adidas-Aktie eine äußerst volatile Bodenbildungsphase erwartet.

Stühlerücken

Erst wenn das Niveau von mindestens 120,00 Euro nachhaltig und per Wochenschlusskurs überwunden wird, kämen weitere Gewinne an 137,46 und darüber an die markante Hürde um 156,00 Euro ins Spiel. Anleger sind äußerst verunsichert und könnten bei größeren Kapitalabzügen die Aktie noch eine Stufe tiefer abwärts drücken, in diesem Szenario wären Verluste auf 52,94 Euro nicht ungewöhnlich. Aus technischer Sicht eine äußerst interessante Handelsidee, die allerdings mit zahlreichen Risiken gespickt bleibt.

Adidas AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Adidas AG Strategie für steigende Kurse WKN: MD9PUJ

Typ: Faktor akt. Kurs: 8,48 - 8,50 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,910 Euro

Basiswert: Adidas AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 102,78 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 15,01 Euro Faktor: 3,0

Kurschance: + 132 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.