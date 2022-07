Adidas: Kurs mehr als halbiert

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas Long: 61 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 07.07.2022, 08:30 Uhr

Im Lichte der multiplen Unsicherheitsfaktoren, mit denen das Adidas-Management konfrontiert ist, hat der Aktienkurs seit seinem Hoch mehr als die Hälfte auf 164,54 Euro nachgegeben. Das Tief vom gestrigen One Day Reversal liegt ziemlich genau am Tief des Corona-Sell Off Mitte März 2020. Hier eröffnet sich ein Fenster für eine Bodenbildung.

Die Nachfrage nach Sportartikeln in der Pandemiezeit war hoch. Trotzdem hat sich die Aktie von Adidas in den vergangenen zwölf Monaten deutlich schlechter entwickelt als der Leitindex Dax. Investoren fordern nun von Adidas-Chef Kasper Rorsted, dass die versprochene Wende im zweiten Halbjahr kommen muss. Viele Ursachen für die schwache Performance von Adidas sind aber extern begründet. Corona hat die Sportartikelkonzerne hart getroffen. Die Palette erstreckt sich von den Lockdowns in China über geschlossene Geschäfte auch im Rest der Welt bis hin zu den Produktionsstopps in Südvietnam und den gestiegenen Material- und Frachtkosten. Hinzugekommen sind noch der Boykott westlicher Marken in China und der Krieg in der Ukraine.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Adidas bildete gestern Mittwoch, den 6. Juli ein One Day Reversal exakt an der Unterstützungslinie bei 157,56 Euro aus, die das Tief im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 markiert. Um dieses Tief ein zweites Mal zu testen, verlor der Kurs der Adidas-Aktie seit Anfang August 2021 langsamer aber stetig an Wert. Die externen Risiken werden nicht weniger, sollten aber zum Großteil nach Möglichkeit bereits eingepreist sein. In einem möglichen Szenario setzt sich der Abwärtstrend fort und durchbricht die Unterstützungszone bei 157,56 Euro. Auf der anderen Seite hat die Aktie schon über die Hälfte an Wert eingebüßt, obwohl der Adidas-Chef hohe Wachstumsraten in Europa und den USA für das zweite Halbjahr angekündigt hat. Folglich hat das Management bis in das Jahr 2024 ein Gewinnwachstum von 43 Prozent eingeplant, und damit die Kennzahl "erwartetes KGV 2024" auf aktuell 12,69 gesenkt. Wird der Plan umgesetzt, ist Adidas als nicht überteuert einzuschätzen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 169,58 // 189,70 Euro Unterstützungen: 157,56 // 138,01 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MD4FW9) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,69 profitieren und das Ziel bei 185,70 Euro ins Auge fassen (5,52 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 21 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 148,00 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,75 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD4FW9

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,40 - 3,43 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 130,74 Euro

Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 130,74 Euro

akt. Kurs Basiswert: 164,54 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 5,52 Euro Hebel: 4,69

Kurschance: + 61 Prozent Quelle: Morgan Stanley

