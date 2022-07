Adidas: Da ist das Kaufsignal!

Wie bereits am 04.07. berichtet ( Adidas: Lage weiter düster! ), musste der Sportartikelhersteller (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in den vergangenen Monaten deutlich Federn lassen.

Gestern nun endlich der Befreiungsschlag! Die Aktie kletterte mit einer langen grünen Kerze über die schwarze Abwärtstrendgerade (siehe Chart unten). Per se ein frisches Kaufsignal, weshalb wir uns eine Longposition ins Depot legen. Den Trade sichern wir mit einem StopLoss knapp unterhalb des gestrigen Tagestiefs bei 163 Euro ab. Der Kurs zeigt sich heute kurz nach der Eröffnung behauptet bei aktuell 177,50 Euro.

Adidas Tageschart





Finanztrends Video zu adidas



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.