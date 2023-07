Adidas: Analysten sehen Aufwärtspotenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der neue CEO von Adidas, Björn Gulden, sorgte am Aktienmarkt für eine Trendumkehr. Seit Bekanntwerden des Wechsels an der Adidas-Spitze bildete sich eine Aufwärtssequenz aus, die noch intakt erscheint. Dies hindert die Marktteilnehmer aber nicht, Gewinne mitzunehmen und Adidas gestern ans DAX-Ende zu befördern.

Am gestrigen Handelstag ist die Aktie von Adidas mit einem Minus von 5,55 Prozent an das Dax-Ende gestürzt. Nur Vonovia performte noch schlechter. Aber ein zweiter Blick lohnt sich, denn mittelfristig gesehen ist die Adidas-Aktie in einem soliden Aufwärtstrend. Die Privatbank Berenberg hat am 3. Juli das Kursziel für Adidas von 180 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Kursrally zeige, dass sich das Stimmungsbild der Anleger gewandelt habe. Der Sportartikelkonzern stehe erst am Anfang einer mehrjährigen Wende. Der bisherige Gegenwind drehe sich und die Margendynamik habe sich verbessert. Das Kursziel suggeriere ein Kurspotenzial von 33 Prozent.

Zum Chart

Die neue Hoffnung bei Adidas, was den neuen CEO Björn Gulden betrifft, ist auch am Aktienkurs ablesbar. Seit Bekanntwerden der Personalrochade hat der Kurs 76 Prozent hinzugewonnen. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Marktpreis auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 14. November 2022 lag der Kurs wieder bei 137,10 Euro. Der fortgesetzte Kursanstieg wurde durch die Öffnung der Bücher zum 4. Quartal am 9. Februar 2023 kurz unterbrochen. Dabei reagierte die Aktie mit einem Gap nach unten von guten 10 Prozent, wobei der weitere Verlauf das niedrigere Niveau halten konnte. Am 5. Mai überraschte Gulden die Marktteilnehmer im Zuge der gemeldeten Quartalszahlen wieder positiv. Dabei wurde der gewichtige Kernwiderstand bei 156,56 Euro bestätigt. Der Vertrauensvorschuss für Björn Gulden könnte dafür sorgen, dass auch der Widerstand bei 180,00 Euro nach dreimaligem Test schließlich überwunden wird. Am gestrigen Handelstag nahmen die Marktteilnehmer jedoch nach dem erfolglosen Test des Widerstands bei 180 Euro die Gewinne mit. Das Papier schloss mit einem Minus von 5,55 Prozent.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

180,00 // 219,35 Euro

Unterstützungen:

156,56 // 136,22 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Adidas-Aktie bis auf 191,35 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SN085B) überproportional mit einem Omega von 4,79 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 35 % und dem Ziel bei 191,35 Euro (3,12 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 08.08.23 eine Rendite von rund 72 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 148,02 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 48 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,52 zu 1, wenn bei 148,02 Euro (0,95 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SN085B

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

1,70 – 1,72 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

180,00 Euro

Basiswert:

Adidas AG

akt. Kurs Basiswert:

165,24 Euro

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

3,12 Euro

Omega:

3,20

Kurschance:

+ 72 Prozent

Quelle: Société Générale



