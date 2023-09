Unentdeckte Goldperle!

Achtung Neuvorstellung mit nur 7 Mio.€ Market Cap: Nach Tudor Gold die nächste Multibagger-Chance in Bestlage!

Der Tudor Gold ‚Spin-Out‘ der ‚Crown‘-Konzessionsflächen im Herzen des ‚Golden Triangle‘ in die neue Gesellschaft Goldstorm Metals Corp. dürfte sich massiv für Aktionäre auszahlen.

+++ Top Goldaktie mit Discovery-Hebel! +++

Explosive Neuvorstellung: Diese Goldaktie mit ihrem Börsenwert von gerade einmal 7 Mio. € ist bei Marktteilnehmern noch komplett unbekannt.

Dabei hat das erste Bohrprogramm in der noch jungen Unternehmensgeschichte bereits begonnen! Sie können somit nicht nur von Anfang dabei sein, sondern direkt von möglichen Explorationserfolgen massiv profitieren.

Die exzellente Lage der Konzessionsflächen im Herzen des ‚Goldenen Dreiecks‘ in Kanada und in unmittelbarer Nähe zu Weltklasse-Lagerstätten spricht hier für ein enormes Explorations- und Discovery-Potential!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Investoren mit Fokus auf Aktien aus dem Bergbausektor, haben sicher schon einmal etwas von der sogenannten ‚Lassonde-Kurve‘ gehört oder darüber gelesen. Damit ist der „typische“ Kursverlauf mit Meilensteinen und dem Projekt-Lebenszyklus einer Explorationsgesellschaft bzw. eines Minenprojekts gemeint, die Pierre Lassonde entwickelt hat.

Quelle: Pierre Lassonde

Und Pierre Lassonde ist im Minensektor wahrlich kein Unbekannter – er hat für seine Erfolge mehrere Auszeichnungen erhalten, ist Member der ‚Canadian Mining Hall of Fame‘ und einer der Gründer von Franco-Nevada, der größten Gold Royalty Firma der Welt.

Doch was sagt die ‚Lassonde‘-Kurve aus und warum ist sie so wichtig für Investoren von Rohstoffaktien?

Es handelt sich dabei um eine Illustration einer möglichen Wertschöpfungskurve von der Entdeckung bis zum Minenbetrieb. Dieser grafische Verlauf der jeweiligen Phasen einer Explorationsgesellschaft (und der potentielle korrespondierende Aktienkursverlauf im Erfolgsfall) kann Investoren eine Hilfestellung bei der Bewertung bzw. Identifizierung von „idealen“ Einstiegszeitpunkten dienen.

Mit anderen Worten: Es handelt sich dabei um eine Art ‚Roadmap‘ von projektspezifischen Unternehmensmeilensteinen, die sich besonders auf den inneren Wert des Unternehmens bzw. Aktienkurs auswirken können.

Die höchsten Chancen eine Vervielfachungs- Aktie zu sein haben Explorationsunternehmen, bei denen bisher noch kaum Erkundungsarbeiten auf den Konzessionsflächen stattgefunden haben und dann ihr erstes sogenanntes „Discovery-Hole“ verkünden. Branchenkenner sprechen dabei von positiven Ergebnissen eines ersten Bohrprogramms bei denen signifikantes erzhaltiges Gestein getroffen wurde.

Eine genau solche Aktie stellen wir Ihnen vor, die das Potential hat, die nächste große Discovery-Story in Kanada zu werden!

Was für die Goldstorm Metals spricht:

Top Management- und Geologenteam, geleitet von Ken Konkin (CEO & Präsident). Er war neben der 30 Millionen Unzen Gold Eq Discovery bei Tudor Gold auf ‚Treaty Creek‘ auch bei der Entdeckung der Lagerstätte ‚The Valley of Kings‘ von Newmont Mining) maßgeblich beteiligt!

Exzellente Lage, mitten im Herzen des ‚Goldenen Dreiecks‘, wo sich im direkten Umkreis bereits diverse Weltklasselagerstätten befinden!

Das 16.469 Hektar große ‚Crown‘-Projekt hat geologische Ähnlichkeiten mit den in der Region existierenden Minen.

Es ist kurzfristig, bereits in den kommenden Wochen, mit der Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse zu rechnen!

(WKN: A3DT8P, Frankfurt: B2U, TSX-V: GSTM)

Wir setzen auf ein erfahrenes Gewinner-Team!

Das Führungsteam bei Goldstorm Metals Corp. (WKN: A3DT8P) ist identisch wie bei dem erfolgreichen Unternehmen Tudor Gold Corp. (WKN: A3D078).

Aktionäre von Tudor Gold konnten sich im Jahr 2020 über Kursgewinne von mehr als 1.000% nach signifikanten ‚Discovery‘-Bohrergebnissen freuen.

Vielleicht gelingt es dem Top-Geologenteam unter der Letung von Ken Konkin bei Goldstorm Metals erneut ein großer Wurf!?

Hintergrundinformationen zu den Konzessionsflächen: Tudor Gold hat die ‚Crown‘ Konzessionsflächen letztes Jahr in das eigenständige Explorationsunternehmen Goldstorm Metals im Rahmen eines ‚Spin-Out‘ ausgegliedert. Seinerzeit haben alle eingetragenen Tudor Gold Aktionäre per Stichtag 10. November 2022etwa 0,251 Goldstorm-Aktien für jede gehaltene Tudor Gold- Stammaktie erhalten. Goldstorm Metals ist seit November 2022 and der TSXV-Börse in Kanada börsennotiert.

Goldstorm Metals ist ein Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Herzen des ‚Golden Triangles‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem sich einige der größten und hochgradigsten Lagerstätten der Welt befinden.

Goldstorm seine beiden Flaggschiffprojekte, ‚Crown‘ und ‚Electrum‘, umfassen eine Fläche von insgesamt etwa 16.469 Hektar, aufgeteilt in sieben Konzessionsgebieten, von denen sechs aneinandergrenzen.

Das ‚Crown‘-Projekt liegt direkt südlich der ‚KSM‘-Gold-Kupfer-Lagerstätte von Seabridge Gold, der ‚Goldstorm‘-Lagerstätte von Tudor Gold und der ‚Brucejack / Valley of the Kings‘-Goldmine von Newmont Corporation. Das Explorationsprojekt umfasst dabei die Konzessionsgebiete ‚Mackie East‘, ‚Mackie West‘, ‚Fairweather‘, ‚High North‘, ‚Delta‘ und ‚Orion‘ sowie ‚Electrum‘.

Quelle: Goldstorm Metals Corp.

Das ‚Electrum‘-Projekt befindet sich ebenfalls im ‚Goldenen Dreieck‘ von BC, direkt zwischen der ‚Brucejack‘-Mine von Newmont, etwa 20 Kilometer nördlich, und der ehemals produzierenden Mine ‚Silbak Premier‘, 25 Kilometer südlich.

Goldstorm Metals fokussiert sich in der diesjährigen ersten Explorationssaison auf die ‚Electrum‘-Konzessionsflächen:

Am 3. August (Link Pressemeldung hier) wurde mit dem Bohrprogramm begonnen – jederzeit können nun erste Ergebnisse eintrudeln, die direkt zu einer Neubewertung der Aktie führen können!

Goldstorm plant dieses Jahr 7 bis 9 Bohrlöcher in dieser Region, über rund 3.000 Bohrmeter. Bei Bohrprogrammen früherer Projektbetreiber wurden bereits sehr hochgradige Ergebnisse mit z.B. 31,40 g/t Gold und 19,0 g/t Silber über 2,0 m sowie 440,8 g/t Gold und 400,0 g/t Silber über 0,52 m vermeldet.

Zu den Bohrzielen Goldstorm’s gehören auch Zonen mit goldhaltigen Oberflächenproben, die das Unternehmen letztes Jahr im historischen Gebiet der ‚East Gold Mine‘ gesammelt hat, wo zwischen 1939 und 1965 im Rahmen einer intermittierenden Untertageproduktion in kleinem Maßstab 3.816 Unzen Gold und 2.442 Unzen Silber aus 45 Tonnen handverlesenem Erz gefördert wurden.

Probenahmen und Kartierungen durch Tudor Gold im Jahr 2020 unterstützen dieses aussichtsreiche Bohrziel weiter, da eine in diesem Gebiet entnommene Verifizierungssplitterprobe (‚verification chip sample‘) Werte mit 101,60 g/t Gold und 20.334 g/t Silber ergaben.

Quelle: Goldstorm Metals Corp.

Auf dem ‚CROWN‘-Projekt gibt es bereits eine Reihe bekannter Mineralisierungen, die aus hochgradigen Gold-Silber-Adern und massiven Sulfidblöcken bestehen. Das Projekt ist nahezu unerforscht und es wurden in der Vergangenheit nur wenige moderne Explorationsbohrungen durchgeführt, um die Ausdehnung dieser Zonen zu testen.

Quelle: Goldstorm Metals Corp.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist: In südlicher Richtung, in der Mitte des Crown-Grundstücks, verläuft die sogenannte ‚Kyba Red-Line‘, ein anerkanntes geologisches Merkmal, mit dem viele der großen Lagerstätten in der Region räumlich verwandt sind.

Diese ‚Kyba Red‘-Line ist nach Jeff Kyba benannt, der zwischen 2011 und 2017 als regionaler Geologe beim BC Ministry of Energy and Mines tätig war.

Jeff Kyba betonte die wichtige geologische Bedeutung dieser sogenannten „roten Linie“ (dem Kontakt zwischen Trias- und Juragestein) und wurde in der Ausgabe des Northern Miner vom 1. Mai 2015 wie folgt zitiert:

„Wenn Sie sich in der Nähe dieser „roten Linie befinden“ und eine klastische Sequenz mit großflächigen Verwerfungen verbunden ist, befinden Sie sich möglicherweise in der Nähe der nächsten großen Lagerstätte von British Columbia. Und das zu wissen, ist ein großer Wendepunkt für Explorationsunternehmen in der Region, weil es sie einer ‚Discovery‘ näherbringt.“

Die zentrale Lage des ‚CROWN‘-Kronjuwel-Projekts und die Ergebnisse von früheren Bodenprobenentnahmen (z.B. beim ‚Orion‘-Bohrziel mit 12,5 g/t Gold über 0,4 Meter) stimmen uns zuversichtlich, dass dieses Projekt über ein außergewöhnlich hohes ‚Discovery‘-Potential verfügt!



Zusammenfassung der Highlights von Goldstorm Metals Corp:

Goldstorm Metals kontrolliert ein großes Landpaket im weltberühmten kanadischen ‚Goldenen Dreieck‘ – im Umkreis von wenigen Kilometern der ‚Crown‘-Konzessionsflächen wurden bereits mehr als 145 Millionen Unzen Gold sowie 50 Mrd. Pfund Kupfer entdeckt.

Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete im bergbaufreundlichen British Columbia in Kanada mit top Infrastrukturanbindung.

Die insgesamt 16.439 Hektar großen ‚Electrum‘ und ‚Crown‘-Konzessionsflächen liegen nur wenige Kilometer von diversen Weltklasse-Lagerstätten und produzierenden Minen entfernt. (Tudor Gold, Seabridge Gold und Newmont Mining)

Top Management: Sehr erfahrenes und erfolgreiches Team unter der Leitung des mehrfach preisgekrönten Geologen Ken Konkin, der als Präsident & CEO von Goldstorm Metals tätig ist. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte ‚The Valley of Kings‘ von Nemont Mining (ehemals Pretium) beteiligt. Darüber hinaus war Ken federführend bei der Entdeckung der über 30 Mio. Unzen Gold Eq großen ‚Goldstorm‘-Lagerstätte von Tudor Gold beteiligt.

Klares Vertrauensvotum – per Juni 2023 befanden sich knapp 45 % der Anteile in strategischen Händen: Tudor Holdings Ltd. (21,1 %) und Rohstoff-Starinvestor Eric Sprott (13,7 %) sowie Skeena Resources (9,9 %).

Hervorragend finanziert: Per Juni 2023 befinden sich ca. 2,95 Mio. CAD an Barmitteln in der noch jungen Unternehmenskasse.

Es ist in den nächsten Monaten signifikanter Newsflow vom geplanten Explorationsprogramm zu erwarten.

Weitere Informationen zu Goldstorm Metals:

Name: Goldstorm Metals Corp.

Börsen-Ticker Deutschland: B2U

Börsen-Ticker Kanada: GSTM.V

Letzte Kurse in Kanada 0,165 CAD

ISIN: CA38154G1081

WKN: A3DT8P

Link zur Webseite des Unternehmens

Mit spekulativen Grüßen

Ihr

Jörg Schulte

Dieser Werbeartikel wurde am 15. September 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Goldstorm Metals Corp, AdobeStock.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Der Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Goldstorm Metals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Goldstorm Metals und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit der Goldstorm Metals, erhalten hierfür aber ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Goldstorm Metals im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Goldstorm Metals halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. Die JS Research UG (haftungsbeschränkt) direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.