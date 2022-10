Accentro Real Estate AG: Offene Refinanzierung der Anleihe überschattet gute operative Performance

Accentro hat für das erste Halbjahr gute Zahlen gemeldet. Dank den fortgesetzten Verkaufsaktivtäten wurde der Umsatz um 28 Prozent auf 93,5 Mio. Euro gesteigert, was zu einem EBIT von 9,0 Mio. Euro führte. Bereinigt um das hohe Bewertungsergebnis, das letztes Jahr in das EBIT eingeflossen war, konnte der Gewinn vor Zinsen und Steuern somit um 240 Prozent verbessert werden. Ermöglicht wurde dies nicht nur durch das höhere Verkaufsvolumen, sondern auch durch die deutlich höhere Verkaufsmarge, in der sich nicht zuletzt die erfolgreichen Preiserhöhungen bemerkbar gemacht haben. In der Cashflow-Rechnung schlug sich die gute operative Performance in einem Free-Cashflow von +53,9 Mio. Euro nieder, wodurch sich die Liquidität auf über 150 Mio. Euro erhöht hat und die Nettoverschuldung zurückgegangen ist.

Allerdings enthielt der Halbjahresbericht auch Enttäuschendes. Dazu gehörte unseres Erachtens die schwache Profitabilität im Vermietungsgeschäft, für die aber nach Unternehmensangaben schon für das dritte und vierte Quartal spürbare Fortschritte zu erwarten sind. Auch ist die erwartete Zunahme der Dienstleistungserlöse (vor allem, aber nicht nur, aus der Kooperation mit ImmoScout24) noch nicht absehbar, was im aktuellen Umfeld im Neubaubereich aber nachvollziehbar ist (stattdessen zeigt sich Accentro nun zuversichtlich, Aufträge für die Vermarktung bestehender Immobilien akquirieren zu können).

Das schwieriger gewordene Marktumfeld spielt auch bezüglich der im Februar anstehenden Refinanzierung der 250-Mio.-Anleihe eine wichtige Rolle und sorgt derzeit für Verunsicherung rund um die Accentro-Aktie. Auch wir hätten uns eine raschere Lösung gewünscht. Accentro verfügt zwar nun über eine hohe Liquidität, doch die ausbleibende Vollzugsmeldung einer Nachfolgelösung deutet an, dass die Refinanzierung dieses großen Volumens im aktuellen Umfeld kein Selbstläufer ist. Auf Nachfrage hat uns Accentro nun aber glaubhaft den Eindruck vermittelt (ohne konkrete Details zu nennen), dass dieses Thema rechtzeitig gelöst wird.

Deswegen haben wir uns entschieden, unser Urteil trotz der bestehenden Unsicherheit über die Anleihe auf „Buy“ zu belassen. Unser Kursziel lautet nun 9,70 Euro, wobei die Reduktion gegenüber unserem letzten Update (11,50 Euro) vor allem dem marktbedingt erhöhten Diskontierungszinssatz geschuldet ist.

Quelle: SMC-Research