Absatz von E-Autos in Deutschland

Der Absatz von Fahrzeugen mit batterieelektrischen Antrieben in Deutschland entwickelt sich anders, als er nach Prognosen der heimischen Hersteller erwartet wurde. Die aktuell zurückhaltenden Bestellungen seien mitunter auf den Rücklauf der Förderung zurückzuführen. Doch die fehlende breite Akzeptanz für Elektromobilität spiele auch eine entscheidende Rolle. Laut Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) halten zwei Drittel der Befragten einer Umfrage die Elektroautos für technisch unausgereift, zudem sei eine Ladeinfrastruktur noch nicht für eine große Masse an Fahrzeugen gleichzeitig nutzbar, auch wenn dies vorangetrieben werde. Christian Sauter dazu: „Es muss der Markt am Ende entscheiden, es setzt sich das beste Angebot durch. Dazu bedarf es keiner dauerhaften Subvention von einzelnen Produkten, um bestimmte Antriebe zu fördern. Die Zulassung alternativer Kraftstoffe wie eFuels als Energieträger im Markt ist dagegen der richtige Schritt und stützt sich auf große Akzeptanz.“