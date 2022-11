Abgebremster Aufschwung

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Risikoerholung an den Märkten ist ins Stocken geraten, und die Aktienmärkte liegen am Donnerstag um etwa 1% im Minus, nachdem sie im letzten Monat einen recht guten Lauf hatten.

Der Tag, auf den wir alle gewartet haben

Nach dem desaströsen Mini-Budget vor fast zwei Monaten hat die Herbsterklärung lange auf sich warten lassen. Die fiskalische Glaubwürdigkeit des Vereinigten Königreichs lag am Boden, das Pfund war am Boden und die Kreditkosten stiegen in die Höhe. Seitdem hat sich viel verändert, und der heutige Haushalt hat deutlich gemacht, wie sehr das der Fall ist.

Es wird nicht einfach sein, die Glaubwürdigkeit der Regierung wiederherzustellen, aber die Märkte scheinen jetzt weitaus zufriedener zu sein als noch im September. Das Pfund ist im Laufe des Tages gesunken, aber nur geringfügig, und der Großteil der Ankündigungen dürfte bereits eingepreist sein, da sie in den letzten Tagen durchgesickert sind. Der Leitzins wird voraussichtlich einen Höchststand von 4,5% erreichen. Das ist zwar immer noch sehr hoch, aber weit entfernt von dem im September erreichten Niveau.

Alles in allem mag die Regierung mit dem heutigen Tag zufrieden sein, aber die Zeit wird zeigen, ob die Öffentlichkeit dem zustimmt, während jeder über den recht umfangreichen Haushalt brütet. Nicht nur die Märkte mussten heute überzeugt werden, denn bis zu den nächsten Wahlen sind es nur noch etwas mehr als zwei Jahre und ein erheblicher Rückstand in den Umfragen muss noch überwunden werden.

US-Daten bekräftigen Fed-Position zu Zinssätzen trotz schwacher Immobilienpreise

Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten waren eine Fortsetzung dessen, was wir schon seit Monaten beobachten konnten. Ein Immobilienmarkt, der unter dem Druck höherer Zinssätze leidet, und ein Arbeitsmarkt, der ihnen gegenüber unglaublich widerstandsfähig ist. Während Ersteres der Zentralbank bei weiteren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten Sorgen bereiten könnte, bleibt Letzteres der Grund, warum viele bei der Fed solche Schritte unterstützen, da es die Möglichkeit erhöht, dass die Inflation auf dem Weg zurück nach unten hartnäckig bleibt.

Ölpreis sinkt inmitten nachlassender geopolitischer Risiken und China-Sorgen

Die Ölpreise rutschen im Laufe der Woche ab, wobei die nachlassenden geopolitischen Risiken und die chinesische Nachfrage eine Rolle spielen. Anfang der Woche waren die Preise in die Höhe geschnellt, nachdem Raketen in Polen gelandet waren und eine dramatische Eskalation des Krieges in der Ukraine drohte. Glücklicherweise haben sich diese Befürchtungen gelegt und die Situation deeskaliert, so dass die Ölgewinne wieder abgebaut werden konnten.

China bleibt auf kurze Sicht ein Abwärtsrisiko für den Ölpreis, trotz der jüngsten Lockerung bestimmter Covid-Beschränkungen. Ein Anstieg der Fälle in Großstädten, Massentests und Beschränkungen werden die Wirtschaftstätigkeit trotz der jüngsten Maßnahmen beeinträchtigen, was die Nachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt belasten wird. Dennoch bleibt Brent vorerst innerhalb seiner Spanne von $90-$100 und die OPEC+ könnte weiterhin dafür sorgen, dass dies weitgehend so bleibt.

Gold stagniert, aber die Zukunft könnte rosig aussehen

Nach einer kräftigen Erholung in den letzten Wochen ist heute an den Märkten wieder mehr Risikoaversion zu beobachten. Gold hat sich in diesem Zeitraum gut entwickelt, insbesondere nach der Fed-Entscheidung und dem Arbeitsmarktbericht und dann nach den Inflationsdaten. Die PPI-Zahlen untermauerten die Ansicht, dass die Inflation nachlässt und sich fortsetzen könnte, was den Goldpreis in Richtung $1.780 steigen ließ, wo er zum Stillstand kam.

Der Goldpreis gibt nun einen zweiten Tag lang nach und verliert etwa 1%, hält aber immer noch den Großteil der Gewinne der letzten Wochen. Sollten sich die Inflationsdaten weiter verbessern, könnte Gold seine jüngsten Gewinne ausbauen, da der Dollar nachgibt und die Renditen zurückgehen. Das ist ein großes "Wenn" nach dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, aber die Daten, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, waren sehr vielversprechend.

Die Risiken sind weiterhin abwärts gerichtet

Die Auswirkungen des FTX-Debakels wirken sich weiterhin auf die Krypto-Industrie aus und zeigen weitere Schwachstellen auf, die die Kurse selbst inmitten einer allgemeinen Erholung der Finanzmarktrisiken stark belasten. Bitcoin wird heute relativ stabil um die 16.500 $ gehandelt, aber die Risiken bleiben angesichts der immensen Unsicherheit eher abwärts gerichtet.

