AT&S – Kurzfristig „pfui“, langfristig hui

Die in den vergangenen Monaten deutlich gestiegenen Kosten für Material, Transport und Energie machen vielen Unternehmen schwer zu schaffen. Gerade dann, wenn es nicht direkt möglich ist, auf der anderen Seite im selben Ausmaß die Preise zu erhöhen.

Die sich langsam aber sicher dem Ende nähernde Quartalssaison hat dieses Phänomen in etlichen Fällen noch einmal verdeutlicht. Auch der Leiterplattenhersteller AT&S musste in der ersten Novemberhälfte seine Jahresprognose etwas nach unten schrauben. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 rechnen die Österreicher damit, dass das bisherige Umsatzziel von 2,2 Mrd. Euro „im mittleren einstelligen Prozentbereich“ unterschritten wird. Bei der Aktie sorgte die Meldung kurzzeitig für starke Kurseinbußen.

Dass diese Schwäche von Anlegern umgehend zum Einstieg genutzt wurde, könnte daran gelegen haben, dass der Konzern nicht nur seine Gewinnmargen-Prognose (EBITDA-Marge zwischen 27 und 30 Prozent), sondern vor allem auch seine mittelfristigen Ziele bestätigt hat. Im Geschäftsjahr will AT&S einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge zwischen 27 und 32 Prozent generieren. Der Vorstand setzt dabei auf die großen Trends der Digitalisierung und Elektrifizierung und sieht sich gut positioniert, um hier eine entscheidende Rolle zu spielen.

Unverständnis über den Kursverlauf

Bei wikifolio.com ist die Aktie aktuell in immerhin 338 (davon 151 investierbaren) Musterdepots vertreten. Ein großer Fan des Unternehmens ist zum Beispiel Julia Kostyuk-Pfeiffer (PIC), in deren wikifolio Austrian Value Invest die AT&S-Aktie mit einem Depotanteil von 42 Prozent die mit Abstand größte Position ist. Dank frühzeitigem Einstieg liegt sie bei dem Titel mit fast 200 Prozent im Plus. Mit der Kursentwicklung ist sie trotzdem nicht einverstanden, wie ihr am Wochenende publizierter Kommentar verdeutlicht: „Wir haben bereits im Zuge der Veröffentlichung des Q1-Ergebnisses unsere Verwunderung über die negative Aktienkursentwicklung zum Ausdruck gebracht. ‚Leider‘ hat sich die Situation weiter verschlechtert, was insbesondere in Hinblick auf die nunmehr veröffentlichten HJ-Zahlen neuerdings Kopfschütteln bei uns auslöst. Basierend auf den Zahlen sehen wir das Unternehmen exakt auf Kurs zu einer ‚EBITDA-Milliarde‘ in den kommenden drei Jahren. Aus Gründen der Diversifikation halten wir uns mit Zukäufen noch zurück, schließen diese in den kommenden Wochen aber auch nicht aus“.

Bei einer mittel- bis langfristigen Haltedauer konzentriert sich die erfahrene Marktteilnehmerin auf den österreichischen Markt, an dem sie sich nach eigenen Angaben auskennt. Mit ihrem fundamental geprägten Ansatz gelang seit dem Sommer 2017 eine durchschnittliche Jahresperformance von rund 14 Prozent, was in Summe ein Kursplus von fast 100 Prozent ergibt. Allerdings wurde diese ansprechende Rendite auch mit einem maximalen Drawdown von über 57 Prozent „erkauft“.

+95,4 % seit 13.08.2017

-9,1 % 1 Jahr

0,88× Risiko-Faktor

EUR 0,00 investiertes Kapital

KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 13,8 Prozent

Weniger volatil ging es bislang bei dem sogar schon seit über neun Jahren existenten wikifolio Zinsfuß von Stefan Heizmann (einmaleins) zur Sache. Hier liegt der Maximalverlust bei 38 Prozent. Dem gegenüber steht ein jährlicher Kursanstieg von über 14 Prozent geschrieben. Absolut gesehen kam der Trader mit seiner Suche nach unterbewerten Aktien damit bis heute auf eine Gesamtperformance von fast 250 Prozent. Bei AT&S (mit vier Prozent gewichtet) ist er vor exakt einer Woche neu eingestiegen. Eine ausführliche Begründung fehlt noch, dürfte aber wie üblich in den kommenden Tagen nachgeliefert werden.

+247,6 % seit 20.09.2013

-17,6 % 1 Jahr

0,73× Risiko-Faktor

EUR 576.982,60 investiertes Kapital

KennzahlenØ-Perf. pro Jahr: 14,4 Prozent

