ASML Holding: Das nächste Ausbruchssignal steht an

Die ASML Holding Aktie ist ein führender Anbieter von Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie und bietet fortschrittliche Technologien für die Herstellung von Mikrochips. Innerhalb der Branche hat sich das Unternehmen nicht nur etabliert, sondern ist in der Zwischenzeit zum Marktführer aufgestiegen. Die ASML Holding ist bekannt für ihre innovativen Produkte und investiert daher auch kontinuierlich in die Forschung und die Entwicklung neuer Produkte, um den steigenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Die Aktie der ASML Holding hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und bietet Anlegern eine attraktive Investitionsmöglichkeit in einem wachsenden Markt. Mit einer starken Position in der Halbleiterindustrie und einem soliden Geschäftsmodell ist die ASML Holding Aktie eine vielversprechende Option für langfristige Investoren.

Insbesondere seit Ende Oktober macht der Kursverlauf wieder Freude. Zuvor war die ASML-Aktie im Juli in eine Konsolidierung eingetreten. Es entwickelte sich ein stabiler Abwärtstrend, der erst Ende Oktober an sein Ende kam. Seitdem haben die Käufer das Ruder wieder übernommen und halten es bislang fest in ihrer Hand. Eine erste Verschnaufpause machte die Rallye, als die Marke von 640 Euro erreicht wurde.

Gewinnmitnahmen stoppten den Anstieg und zwangen die Aktie in eine Korrektur. Sie erfolgte jedoch stärker über die Zeit als über den Preis und brachte damit nur moderate Kursverluste mit sich. Seit Ende November ist auch diese Konsolidierung wieder Geschichte. Die Bullen haben die nächste Aufwärtswelle gestartet und setzen den Anstieg weiter fort. Ihr nächstes Ziel sollte der Widerstandsbereich zwischen 690 und 698 Euro sein.

Sobald dieses Ziel erreicht ist, muss erneut mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden, denn am 2023er Jahreshoch angekommen, dürften viele Anleger erneut dazu neigen, ihre Gewinne zu sichern und diese vom Tisch zu nehmen. Sollte es den Käufern anschließend gelingen, einen signifikanten und auch nachhaltigen Anstieg über die Marke von 700 Euro zu vollziehen, sind die im Jahr 2021 erreichten Hochs bei 773,60 Euro das nächste Ziel. Ein Rückfall unter die Marke von 640 Euro würde den Käufern jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

