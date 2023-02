ASML Holding-Bonus Pro-Anleihe mit 45% Renditechance in 2 Jahren

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die im EuroStoxx50-Index gelistete Aktie des niederländischen Anbieters technischer Systeme für die Halbleiterindustrie ASML Holding (ISIN: NL0010273215) befindet sich auch nach den deutlichen Kursrückgängen der vergangenen Tage im Vergleich zum Niveau von Ende Dezember 2022 deutlich im Plus. Beschloss die Aktie das Vorjahr bei 500 Euro, so wurde sie Anfang Februar knapp unterhalb von 640 Euro gehandelt. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 602,50 Euro.

Mit Kurszielen von bis zu 765 Euro (Goldman Sachs) wird die ASML Holding-Aktie in den neuesten Expertenanalysen zum Kauf empfohlen. Mit einer neuen Bonus Pro Anleihe auf die ASML-Holding-Aktie der Erste Group können Anleger in den nächsten zwei Jahren bereits dann eine Bruttorendite von 45 Prozent erwirtschaften, wenn der Aktienkurs nur geringfügig ansteigt.

Bonus-Zertifikat mit 45% Chance und Beobachtung nur am Laufzeitende

Der ASML Holding-Schlusskurs vom 2.3.23 wird als Ausübungspreis für die Bonus Pro-Anleihe festgeschrieben. Im Gegensatz zur Mehrheit der auf dem Markt befindlichen Bonus-Zertifikate spielt die Kursentwicklung der Aktie während der Laufzeit der Anleihe keine Rolle.

Bei Bonus Pro-Anleihen und -Zertifikaten ist einzig und allein die Wertentwicklung des Basiswertes am finalen Bewertungstag im Verhältnis zum Ausübungspreis für die Ermittlung des Veranlagungsergebnisses relevant – sofern die Anleihe bis zum Laufzeitende gehalten wird.

Wenn die ASML Holding-Aktie am Bewertungstag in zwei Jahren, dem 24.2.25, auf oder oberhalb des am 2.3.23 festgestellten Ausübungspreises notiert, dann wird die Anleihe mit 145 Prozent ihres Ausgabekurses zurückbezahlt. Wird der Schlusskurs der Aktie am 24.2.25 unterhalb des Ausübungspreises festgestellt, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung einer am 2.3.23 errechneten Anzahl von ASML Holding-Aktie zurückbezahlt. Der Gegenwert von Aktienbruchteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Erste Bonus Pro-Anleihe auf die ASML Holding-Aktie (ISIN: AT0000A32JP7) fällig am 3.3.25, kann derzeit ab einem Mindestveranlagungsbetrag von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro und 1,5 Prozent Gebühren gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese, den Nachhaltigkeitskriterien der Erste Group entsprechende Anleihe wird in zwei Jahren einen Bruttogewinn von 45 Prozent abwerfen, wenn die ASML-Aktie am 24.2.25 auf oder oberhalb des am 2.3.23 festgestellten Schlusskurs der Aktie notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML Holding-Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML Holding-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek